Egy fotó kedvéért rongálta meg a szökőkutat egy magyar fiatal – videón az eset

Karancslapujtő egyik központi parkjában egy 20 éves férfi a barátaival készített fényképeket, amikor felmászott a szökőkútra. A műtárgy nem bírta el a terhelést, a fiatal pedig a rongálás után elhagyta a helyszínt – írja a Police.hu.
Egy fotó kedvéért törte le a szökőkút peremét egy fiatal Karancslapujtőn
Egy 20 éves helyi férfi július 29-én a barátaival tartózkodott Karancslapujtő központjában. A társaság viccelődött és fényképeket készített, amikor a fiatal úgy döntött, felmászik a polgármesteri hivatal előtti parkban álló szökőkút tetejére, hogy ott fotózzák le.
A műtárgyat azonban nem ekkora terhelésre tervezték, ezért a felső pereme letört. A rongálással mintegy 350 ezer forintos kár keletkezett. A férfi és társai ezután elhagyták a helyszínt.
A salgótarjáni nyomozók a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították az elkövetőt. A 20 éves férfit július 31-én elfogták, majd előállították a Salgótarjáni Rendőrkapitányságra. Rongálás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki.
Kerékpárja kormányával rongált meg egy autót Budapesten – videó
Felvétel készült arról a férfiról, aki egy autóban tett kárt Budapest II. kerületében. A rongálás 2026. június 2-án történt, amikor a férfi kerékpárja kormányával végighúzta a jármű bal oldalát. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az azonosításához.