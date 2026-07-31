Egy fotó kedvéért rongálta meg a szökőkutat egy magyar fiatal – videón az eset

Karancslapujtő egyik központi parkjában egy 20 éves férfi a barátaival készített fényképeket, amikor felmászott a szökőkútra. A műtárgy nem bírta el a terhelést, a fiatal pedig a rongálás után elhagyta a helyszínt – írja a Police.hu.

Egy 20 éves fiatal fénykép kedvéért felmászott egy karancslapujtői szökőkútra, amelynek letört a felső pereme. A kár 350 ezer forint (illusztráció) Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Egy fotó kedvéért törte le a szökőkút peremét egy fiatal Karancslapujtőn

Egy 20 éves helyi férfi július 29-én a barátaival tartózkodott Karancslapujtő központjában. A társaság viccelődött és fényképeket készített, amikor a fiatal úgy döntött, felmászik a polgármesteri hivatal előtti parkban álló szökőkút tetejére, hogy ott fotózzák le.

A műtárgyat azonban nem ekkora terhelésre tervezték, ezért a felső pereme letört. A rongálással mintegy 350 ezer forintos kár keletkezett. A férfi és társai ezután elhagyták a helyszínt.

A salgótarjáni nyomozók a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították az elkövetőt. A 20 éves férfit július 31-én elfogták, majd előállították a Salgótarjáni Rendőrkapitányságra. Rongálás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki.

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