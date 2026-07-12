A Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivált 1946-ban alapították, és Közép-Európa egyik legjelentősebb filmes rendezvényének számít. Az idei, 60. fesztivált július 3. és 11. között rendezték meg, ahol kilenc nap alatt 137 filmet vetítettek, az előadásokat összesen több mint 130 ezer néző látogatta. A szlovák–cseh–magyar koprodukcióban készült Only Beautiful Things to Look At (magyar címe: Forrás) is itt mutatkozott be a nemzetközi közönség előtt.
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás Ivan Ostrochovský rendezésében készült, és Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét mutatja be. A történet az 1980-as évek közepén játszódik, középpontjában egy járási kórházban dolgozó orvosnő áll, aki munkája során roma nők sterilizációját is elvégzi úgy, hogy a beavatkozás következményeivel nem minden érintett volt teljes mértékben tisztában. Egy új barátság hatására fokozatosan megkérdőjelezi addigi döntéseit és a rendszer működését.
A FIPRESCI zsűrije indoklásában kiemelte, hogy a film érzékenyen dolgozza fel az államilag támogatott kényszersterilizáció etikai kérdéseit, miközben két eltérő hátterű nő barátságát és szolidaritását állítja a történet középpontjába.
A látványtervező Lódi Csaba, a dramaturg Zabezsinszkij Éva, a maszkmester Novák Balázs, a gyártásvezető Krékits Péter volt.
A koprodukció gyártói a Punckhart Films, a Negativ és a Proton Cinema. Magyar koproducere Berkes Júlia, executive producere Petrányi Viktória. A filmet részben Magyarországon forgatták, a hazai mozikba a tervek szerint 2027 első felében érkezik a Budapest Film forgalmazásában.