A Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivált 1946-ban alapították, és Közép-Európa egyik legjelentősebb filmes rendezvényének számít. Az idei, 60. fesztivált július 3. és 11. között rendezték meg, ahol kilenc nap alatt 137 filmet vetítettek, az előadásokat összesen több mint 130 ezer néző látogatta. A szlovák–cseh–magyar koprodukcióban készült Only Beautiful Things to Look At (magyar címe: Forrás) is itt mutatkozott be a nemzetközi közönség előtt.

A részben Magyarországon forgatott alkotást a filmkritikusok nemzetközi szövetsége is elismerte a Karlovy Vary Filmfesztiválon

Fotó: Nemzeti Filmintézet Magyarország

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás Ivan Ostrochovský rendezésében készült, és Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét mutatja be. A történet az 1980-as évek közepén játszódik, középpontjában egy járási kórházban dolgozó orvosnő áll, aki munkája során roma nők sterilizációját is elvégzi úgy, hogy a beavatkozás következményeivel nem minden érintett volt teljes mértékben tisztában. Egy új barátság hatására fokozatosan megkérdőjelezi addigi döntéseit és a rendszer működését.

A FIPRESCI zsűrije indoklásában kiemelte, hogy a film érzékenyen dolgozza fel az államilag támogatott kényszersterilizáció etikai kérdéseit, miközben két eltérő hátterű nő barátságát és szolidaritását állítja a történet középpontjába.

A film főszerepét Anna Geislerová cseh színésznő alakítja. Az alkotásban Bárnai Péter és Farkas Franciska is szerepel.

Fotó: Nemzeti Filmintézet Magyarország

A látványtervező Lódi Csaba, a dramaturg Zabezsinszkij Éva, a maszkmester Novák Balázs, a gyártásvezető Krékits Péter volt.