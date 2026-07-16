A második világháborúban elesett magyar katonákat tárták fel Kisbéren

A második világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren - közölte a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság a Facebook-oldalán csütörtökön.

A második világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Kisbéren / Fotó: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook-oldala

A második világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Kisbéren

Azt írták, tavaly egy helyi lakos hívta fel az igazgatóság figyelmét a kisbéri Alsótemetőben látható második világháborús magyar hősi sírokra, egy helyi sírásó pedig arról számolt be, hogy egy 2018-as civil temetéskor nagy mennyiségű katonai felszerelést és korábbi eltemetésből származó csontmaradványokat lelt fel az új sírok kiásásakor.

Ezek alapján a hadisírgondozók helyszínbejárást végeztek a temetőben, megvizsgálták a bejelentett sírhelyeket, és további, a civil sírok sorközében lévő feltételezett sírhelyeket is beazonosítottak.

A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatok elvégzése érdekében Budapestre szállították. A hősi halált halt magyar katonákat várhatóan ősszel, katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumei úti Sírkert 52-es, hősi parcellájában - írja az MTI.