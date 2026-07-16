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katona

A második világháborúban elesett magyar katonákat tárták fel Kisbéren

52 perce
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A hírek szerint 26 hősi halált halt katona maradványait tárták fel. A katonák többsége kórházban hunyt el, ami miatt csak nagyon kevés tárgy került elő velük a sírból, azonban, egy honvéd adatait már a helyszínen sikerült azonosítani a mellette talált, jó állapotú M36 azonossági jegytok segítségével.
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katonamaradványmagyarmásodik világháborúfeltárás

A második világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren - közölte a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság a Facebook-oldalán csütörtökön.

A második világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Kisbéren /  Fotó: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook-oldala

A második világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Kisbéren

Azt írták, tavaly egy helyi lakos hívta fel az igazgatóság figyelmét a kisbéri Alsótemetőben látható második világháborús magyar hősi sírokra, egy helyi sírásó pedig arról számolt be, hogy egy 2018-as civil temetéskor nagy mennyiségű katonai felszerelést és korábbi eltemetésből származó csontmaradványokat lelt fel az új sírok kiásásakor.

Ezek alapján a hadisírgondozók helyszínbejárást végeztek a temetőben, megvizsgálták a bejelentett sírhelyeket, és további, a civil sírok sorközében lévő feltételezett sírhelyeket is beazonosítottak.

A négy napos feltárás során 26 hősi halált halt magyar katona földi maradványait találták meg a szakemberek. A katonák többsége kórházban hunyt el, így nagyon kevés tárgy került elő velük a sírból, de Cipár László honvéd adatait már a helyszínen sikerült azonosítani a mellette talált jó állapotú M36 azonossági jegytok segítségével.

A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatok elvégzése érdekében Budapestre szállították. A hősi halált halt magyar katonákat várhatóan ősszel, katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumei úti Sírkert 52-es, hősi parcellájában - írja az MTI.

 

 

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