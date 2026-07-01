Autósok figyelem! Csütörtökön katonai konvoj akadályozhatja a forgalmat

Katonai konvojra kell számítani csütörtökön, reggel nyolc és délután négy óra között a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon – közölte az MH Kiss József 86. Helikopterdandár szerdán a Facebook-oldalán.

Katonai konvoj közlekedik csütörtökön a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon (A kép illusztráció.)

Fotó: Facebook/ Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Mint írták: a dandár technikai eszközöket csoportosít át Szolnok-Jászladány-Zagyvarékas-Heves-Tenk-Dormánd-Maklár-Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanezen az útvonalon.

Katonai konvoj halad végig a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát – közölték.

Kérik lakosság megértését és türelmét, illetve, hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

Távozik a honvédség dandártábornoka, Deme László József

Véget ér Deme László József dandártábornok hivatásos szolgálati viszonya a honvédségnél. A közös megegyezéssel történő megszüntetésről szóló köztársasági elnöki határozat a hétfő esti Magyar Közlönyben jelent meg.