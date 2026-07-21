Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Rendkívüli lépésre szánta el magát a Fidesz: ellenállási nyilatkozatot adtak ki

kecskemét

Szörnyű tragédia történt Kecskeméten: kizuhant a harmadik emeletről és meghalt egy idős férfi

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A mentősök siettek a harmadik emeltről kizuhant kecskeméti férfihoz, azonban életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a balesetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kecskemétmeghaltbaleset

Halálos baleset történt hétfőn késő este Kecskeméten, a Lóverseny utcába. A helyszíni beszámolók szerint egy valószínűleg demenciával küzdő idős férfi zuhant ki egy harmadik emeleti lakás konyhaablakából.

A harmadik emeletről zuhant ki a kecskeméti férfi, míg felesége aludt
A harmadik emeletről zuhant ki a kecskeméti férfi, míg felesége aludt (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A harmadik emeletről zuhant ki a kecskeméti férfi, míg felesége aludt

A BAON értesülései szerint egy járókelő riasztotta a mentőket a férfihoz, de az életét a gyors beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni. A helyszínre érkező tűzoltók egy szemtanú beszámolója alapján a negyedik emeletről ereszkedtek le a harmadik emeleti lakásba azon a nyitott ablakon, amelyen a férfi korábban kizuhant. Azért választották ezt az utat, mert az áldozat felesége aludt, így sem a balesetet, sem a kopogást nem hallotta meg.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!