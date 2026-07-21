Szörnyű tragédia történt Kecskeméten: kizuhant a harmadik emeletről és meghalt egy idős férfi

Halálos baleset történt hétfőn késő este Kecskeméten, a Lóverseny utcába. A helyszíni beszámolók szerint egy valószínűleg demenciával küzdő idős férfi zuhant ki egy harmadik emeleti lakás konyhaablakából.

A harmadik emeletről zuhant ki a kecskeméti férfi, míg felesége aludt (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A harmadik emeletről zuhant ki a kecskeméti férfi, míg felesége aludt

A BAON értesülései szerint egy járókelő riasztotta a mentőket a férfihoz, de az életét a gyors beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni. A helyszínre érkező tűzoltók egy szemtanú beszámolója alapján a negyedik emeletről ereszkedtek le a harmadik emeleti lakásba azon a nyitott ablakon, amelyen a férfi korábban kizuhant. Azért választották ezt az utat, mert az áldozat felesége aludt, így sem a balesetet, sem a kopogást nem hallotta meg.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet.