Szörnyű tragédia történt Kecskeméten: kizuhant a harmadik emeletről és meghalt egy idős férfi

A mentősök siettek a harmadik emeltről kizuhant kecskeméti férfihoz, azonban életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a balesetet.
Halálos baleset történt hétfőn késő este Kecskeméten, a Lóverseny utcába. A helyszíni beszámolók szerint egy valószínűleg demenciával küzdő idős férfi zuhant ki egy harmadik emeleti lakás konyhaablakából.
A harmadik emeletről zuhant ki a kecskeméti férfi, míg felesége aludt
A BAON értesülései szerint egy járókelő riasztotta a mentőket a férfihoz, de az életét a gyors beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni. A helyszínre érkező tűzoltók egy szemtanú beszámolója alapján a negyedik emeletről ereszkedtek le a harmadik emeleti lakásba azon a nyitott ablakon, amelyen a férfi korábban kizuhant. Azért választották ezt az utat, mert az áldozat felesége aludt, így sem a balesetet, sem a kopogást nem hallotta meg.
A Kecskeméti Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
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