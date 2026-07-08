Kecskeméti földrengés: 115 éves a természeti katasztrófa, amely megrázta egész Magyarországot

A kecskeméti földrengés éjjel 2 óra 2 perckor következett be. A korabeli beszámolók szerint a lakosságot mennydörgésszerű robaj, erős morajlás és hatalmas ropogás ébresztette fel. A villanyvilágítás azonnal kialudt, a sötétség pedig tovább növelte a pánikot: sokan hiányos öltözetben rohantak az utcára, attól tartva, hogy házaik összeomlanak.

Kecskeméti földrengés: az 1911-es rengés, amely romba döntötte a város egy részét Fotó: mnl.gov.hu

A szakértők szerint az 5,6-es magnitúdójú rengés epicentruma Kecskemét északkeleti határában lehetett, egy mintegy öt kilométer hosszú sávban. A földmozgás nyomán repedések jelentek meg a felszínen, és különleges jelenséget is megfigyeltek:

a Baranyi-tanyán egy körülbelül két méter átmérőjű iszapvulkán alakult ki.

A jelenség annak volt a bizonyítéka, hogy a földrengés során a mélyebb rétegekben lévő víz és finom homok a felszín felé tört. Réthly Antal geológus szerint az iszapvulkán helye lehetett a rengés középpontja.

A rengés hatása óriási területet érintett: összesen 23 vármegyében, mintegy 65 ezer négyzetkilométeren lehetett érzékelni a földmozgást. A korabeli tudósítások szerint az erőssége közel állhatott a Mercalli-skála 10-es fokozatához.

Több mint ezer ház sérült meg, templomok és középületek rongálódtak meg

A Kecskeméti földrengés legnagyobb pusztítása az épületekben jelentkezett. A kárfelmérők szerint a belterületen található 4569 lakóházból 1269 megsérült, vagyis az épületek csaknem 28 százaléka károsodott. Harmincnégy házat annyira veszélyesnek ítéltek, hogy ki kellett üríteni.

A város egyik legfontosabb épülete, a városháza is súlyosan megsérült. Falai megrepedtek, díszei lehullottak, és csak hosszú szakértői munkával sikerült megerősíteni az épületet. A benne őrzött muzeális tárgyak jelentős része szintén összetört.

Súlyos károk érték a templomokat is. A katolikus Öregtemplom tornya elmozdult, a falakon repedések jelentek meg, a belső díszítések pedig megsérültek. A templomot ideiglenesen bezárták, az istentiszteleteket pedig máshol tartották meg.

A református templom és tornya ugyancsak megrongálódott, míg a zsinagóga hatalmas hagymakupolája veszélyesen megdőlt. A későbbi utórengések egyikén a kupola végül óriási robajjal rádőlt a toronyra.