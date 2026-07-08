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kerékpárszállítás

Biciklivel buszozna? Júliustól újabb BKK-járatokon teheti meg

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Júliusban újabb autóbuszvonalakon válik elérhetővé a kerékpárszállítás Budapesten. A BKK közlése szerint a fejlesztés célja, hogy még több utas számára tegye lehetővé a közösségi és az egyéni közlekedési módok rugalmas kombinálását.
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kerékpárszállítástömegközlekdésBKK

A BKK júliusban újabb autóbuszvonalakon teszi lehetővé a kerékpárszállítást. Július 9-től a 27-es, a 39-es, a 243-as, a 251-es, a 251A és a 253-as, július 16-tól pedig a 117-es, a 121-es, a 183-as, a 185-ös, a 193E és a 217-es járatok is csatlakoznak a programhoz. A 121-es autóbuszon ez kizárólag munkanapokon lesz elérhető a szolgáltatás.

A kerékpárszállítás kizárólag a kerékpár-piktogrammal jelölt autóbuszokon engedélyezett.
A kerékpárszállítás kizárólag a kerékpár-piktogrammal jelölt autóbuszokon engedélyezett
Fotó: BKK

A fejlesztéssel olyan vonalak is bekerülnek a rendszerbe, ahol maximidi típusú autóbuszok közlekednek. A társaság szerint az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy az utasok egyre gyakrabban választják a kerékpár és a közösségi közlekedés kombinációját.

Milyen szabályok vonatkoznak a kerékpárszállításra?

A kerékpárszállítás kizárólag az erre kijelölt, kerékpár-piktogrammal ellátott járműveken engedélyezett. Egy autóbuszon egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás idejére a kijelölt helyen biztonságosan rögzíteni kell.

A kerékpár számára fenntartott területet babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedő utasok is használhatják, ezért a BKK fokozott figyelmességet kér a kerékpárosoktól. Zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a kerékpár felvitelét.

Kik szállíthatnak kerékpárt díjmentesen?

Érvényes bérlettel, illetve díjmentes utazási jogosultsággal Budapesten belül továbbra is ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a BKK járatain, az utazási feltételek betartásával. A közlekedési társaság közölte azt is, hogy a jövőben további autóbuszvonalak bevonásának lehetőségét is vizsgálja.

 

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