Biciklivel buszozna? Júliustól újabb BKK-járatokon teheti meg

A BKK júliusban újabb autóbuszvonalakon teszi lehetővé a kerékpárszállítást. Július 9-től a 27-es, a 39-es, a 243-as, a 251-es, a 251A és a 253-as, július 16-tól pedig a 117-es, a 121-es, a 183-as, a 185-ös, a 193E és a 217-es járatok is csatlakoznak a programhoz. A 121-es autóbuszon ez kizárólag munkanapokon lesz elérhető a szolgáltatás.

A kerékpárszállítás kizárólag a kerékpár-piktogrammal jelölt autóbuszokon engedélyezett

Fotó: BKK

A fejlesztéssel olyan vonalak is bekerülnek a rendszerbe, ahol maximidi típusú autóbuszok közlekednek. A társaság szerint az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy az utasok egyre gyakrabban választják a kerékpár és a közösségi közlekedés kombinációját.

Milyen szabályok vonatkoznak a kerékpárszállításra?

A kerékpárszállítás kizárólag az erre kijelölt, kerékpár-piktogrammal ellátott járműveken engedélyezett. Egy autóbuszon egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás idejére a kijelölt helyen biztonságosan rögzíteni kell.

Kik szállíthatnak kerékpárt díjmentesen?

Érvényes bérlettel, illetve díjmentes utazási jogosultsággal Budapesten belül továbbra is ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a BKK járatain, az utazási feltételek betartásával. A közlekedési társaság közölte azt is, hogy a jövőben további autóbuszvonalak bevonásának lehetőségét is vizsgálja.