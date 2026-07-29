Tragédia Keresztényszigetnél: először szólalt meg a balesetben elhunyt ötéves Dorka édesapja

Július 18-án halálos kimenetelű baleset történt Románia A1-es autópályáján, Kereszténysziget közelében: egy magyar család autója csapódott neki a középső szalagkorlátnak, majd ezt követően felborult. A járművet a 41 éves családfő vezette. Hogy mért vesztette el az uralmát a kocsi felett, jelenleg még nem tudni. Vele utazott két gyermeke, valamint a kicsik édesanyja is. Az ötéves Dorka olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy még a helyszínen életét vesztette, sajnos a kiérkező mentők sem segíthettek már rajta. Öccse és 31 éves édesanyja megsérült.

Nem élte túl az ötéves kislány a keresztényszigeti halálos balesetet

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Megszólalt a gyászoló apa a keresztényszigeti tragédia után

"Két napig voltunk kórházban, de már mindannyian itthon tartózkodunk. Erdélyben vagyunk most a nagyszülőknél, ahova a baleset idején is tartottunk a gyerekekkel."

Fizikálisan jól vagyunk, de lelkileg összetörtünk. Köszönöm a sok segítségfelajánlást, de egyelőre tudjuk kezelni a helyzetet

– csuklott el az édesapa hangja, amikor a Blikk felhívta telefonon. A férfi a baleset részleteiről nem kívánt beszélni.

Az elhunyt kislány a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda pusztasomorjai tagóvodájába járt. Az intézménynél pár nappal a tragédiát követően, 22-én tartottak gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést.

"Az égre nézek, hol egy csillag ragyog. A kis angyalkára, aki sajnos túl rövid időt tölthetett itt közöttünk. Dorkának a mosolya, kedvessége, gyermeki kíváncsisága örökre velünk marad. A gyertya fénye őrizze meg emlékét, amit mindig szeretettek fogunk a szívünkben hordozni" – szólalt fel a megemlékezésen a Győr-Moson-Sopron vármegyei település óvodájának vezetője.