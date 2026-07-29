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keszthely

Fürdési tilalom lépett életbe a keszthelyi Helikon Strandon

45 perce
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A zalai kormányhivatal fürdési tilalmat rendelt el a Helikon Strandon vízminőségi problémák miatt. Ennek ellenére Keszthely másik két strandján, a Városi Strandon és a Libás Strandon továbbra is kiváló a vízminőség.
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keszthelyhelikon strandfürdési tilalom

Vízminőségi problémák miatt a zalai kormányhivatal fürdési tilalmat rendelt el Keszthelyen a Helikon Strandon - erről a város önkormányzata adott hírt szerdán a közösségi oldalán.

Fürdési tilalom lépett életbe a keszthelyi Helikon Strandon
Fürdési tilalom lépett életbe a keszthelyi Helikon Strandon  (Képük illusztráció) Fotó: Zsolt Biczo / Shutterstock

Fürdési tilalom lépett életbe a keszthelyi Helikon Strandon

A tájékoztatás szerint a rendszeres vízminőség-vizsgálat során vett legutóbbi minta "kifogásolt eredményt mutatott", ezért a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya ideiglenes fürdési tilalmat rendelt el.

A közlés kitér arra is, hogy Keszthely másik két strandján, a Városi Strandon és a Libás Strandon továbbra is kiváló a vízminőség, a fürdőzés teljesen biztonságos. A Helikon Strand vizét a következő napokban ismét megvizsgálják, és amint a hatóság engedélyezi, a strandot újra megnyitják.

Keszthelyen május 1-től ingyenesen látogatható az önkormányzat tulajdonában lévő Helikon Strand, akkor a polgármester és önkéntesek közösen bontották le a korábban fizetős strand kerítését.

 

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