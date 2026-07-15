Ha ilyen hívást kapsz, azonnal bontsd a vonalat, csak a pénzed akarják megszerezni!

A jegybank vagy kereskedelmi bankok nevében jelentkező kibercsalók telefonon beszélik rá az ügyfeleket arra, hogy igényeljenek kincstári számlát vagy online hozzáférést ahhoz, aminek részeként elkérik a bizalmas belépési azonosítóikat, és ellopják az érintettek megtakarításait. Fontos kiemelni, hogy a pénzügyi intézmények sohasem kérnek el jelszavakat, azonosítókat sem emailben, sem sms-ben, sem pedig telefonon.

A kibercsalók a pénzünkre utaznak/ / Fotó: Unsplash

Kibercsalókra figyelmeztetnek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyfélszolgálatára több bejelentés érkezett arról, hogy a tettesek nemcsak az ügyfelek banki megtakarításait, hanem a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír-számlákat is megcélozzák.

A bűnözők banki vagy rendőrségi munkatársnak adják ki magukat, majd telefonon jellemzően azt állítják, hogy biztonsági probléma érte az áldozat bankszámláját, de sikerült megakadályozni a pénz illetéktelen tovább utalását. Ezt követően megpróbálják felmérni, hogy az ügyfélnek milyen megtakarításai vannak. Amennyiben a beszélgetés során kiderül, hogy az ügyfélnek van számlája az Államkincstárnál, akkor különböző ürüggyel ráveszik arra, hogy ahhoz igényeljen online hozzáférést is. Ha ilyennel nem rendelkezik, a csalók megpróbálják rábeszélni annak megnyitására, és pénz utalására.

Amennyiben a kibercsalók megszerzik az ügyféltől a belépéshez szükséges adatokat, az online kincstári felületen egy olyan bankszámlaszámot rögzítenek, amelynél az ügyfelet tüntetik fel számlatulajdonosként, miközben a számlaszám ténylegesen a bűnözőké. Végül a kincstári számlán lévő összeget, vagy az értékpapírok eladásából származó pénzt elutalják a saját bankszámlájukra - hívja fel a figyelmet a Pénzcentrum.

Az MNB, a Magyar Államkincstár és más pénzügyi intézmények soha semmilyen körülmények között nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, emailben vagy sms-ben. Ha fent említetthez hasonló hívást tapasztalsz, érdemes bontani a vonalat és az érintett intézmény hivatalos ügyfélszolgálati elérhetőségén tájékozódni.