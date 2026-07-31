Halálos gázolás a Király utcában: a betonkeverő sofőrje észre sem vette, hogy elütötte a 23 éves bölcsődei dolgozót

Ahogy arról az Origo is beszámolt, szerdán délután egy teherautó gázolt el egy kerékpárost Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, hogy a helyszínen életét vesztette.

Megrázó részletek derültek ki a Király utcai halálos gázolás áldozatáról

Fotó: MediaWorks

Megrázó részletek derültek ki a Király utcai halálos gázolás áldozatáról

Nem sokkal a tragédia után Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester arról számolt be, hogy az áldozat a ferencvárosi önkormányzat egyik köznevelési intézményének mindössze 23 éves munkatársa volt.

Most pedig megrendülten nyilatkozott az RTL Híradónak Ferencváros polgármestere arról a 23 éves nőről, aki szerdán délután vesztette életét, miután egy betonkeverő elütötte Budapest VII. kerületében, a Király utcánál. Elmondása szerint a fiatal nő egyetemistaként kezdett dolgozni az önkormányzatnál, egy ferencvárosi bölcsődében, ahol kollégái nagyon szerették, kedves és közvetlen emberként ismerték.

Az RTL Híradó által megszólaltatott szemtanúk szerint a teherautó sofőrje nem észlelte az ütközést. Beszámolójuk alapján többen dudálással és integetéssel próbálták megállítani a járművet, hogy jelezzék a történteket.

A rendőrség a teherautó vezetőjét gyanúsítottként hallgatta ki. A tragédia után Budapest főpolgármestere közösségi oldalán azt közölte, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a jövőben a belvárosba csak holttérfigyelő rendszerrel felszerelt teherautók hajthassanak be.