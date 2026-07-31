Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„A fogyasztók fogják megfizetni” – szakértők élésen bírálják Magyar Péter válságkezelését

király utca

Halálos gázolás a Király utcában: a betonkeverő sofőrje észre sem vette, hogy elütötte a 23 éves bölcsődei dolgozót

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megrázó részletek derültek ki a szerdai, Király utcai halálos gázolásról. Az RTL Híradó által megszólaltatott szemtanúk azt állították, hogy a betonkeverő sofőrje nem észlelte az ütközést, ezért többen dudálással és integetéssel próbálták megállítani. A 23 éves áldozatról időközben a ferencvárosi polgármester is megszólalt, a rendőrség pedig gyanúsítottként hallgatta ki a jármű vezetőjét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
király utcaFerncvárosfiatal nőgázolásBaranyi Krisztina

Ahogy arról az Origo is beszámolt, szerdán délután egy teherautó gázolt el egy kerékpárost Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, hogy a helyszínen életét vesztette.

Megrázó részletek derültek ki a Király utcai halálos gázolás áldozatáról
Megrázó részletek derültek ki a Király utcai halálos gázolás áldozatáról
Fotó: MediaWorks

Megrázó részletek derültek ki a Király utcai halálos gázolás áldozatáról

Nem sokkal a tragédia után Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester arról számolt be, hogy az áldozat a ferencvárosi önkormányzat egyik köznevelési intézményének mindössze 23 éves munkatársa volt.

Most pedig megrendülten nyilatkozott az RTL Híradónak Ferencváros polgármestere arról a 23 éves nőről, aki szerdán délután vesztette életét, miután egy betonkeverő elütötte Budapest VII. kerületében, a Király utcánál. Elmondása szerint a fiatal nő egyetemistaként kezdett dolgozni az önkormányzatnál, egy ferencvárosi bölcsődében, ahol kollégái nagyon szerették, kedves és közvetlen emberként ismerték.

Az RTL Híradó által megszólaltatott szemtanúk szerint a teherautó sofőrje nem észlelte az ütközést. Beszámolójuk alapján többen dudálással és integetéssel próbálták megállítani a járművet, hogy jelezzék a történteket.

A rendőrség a teherautó vezetőjét gyanúsítottként hallgatta ki. A tragédia után Budapest főpolgármestere közösségi oldalán azt közölte, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a jövőben a belvárosba csak holttérfigyelő rendszerrel felszerelt teherautók hajthassanak be.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!