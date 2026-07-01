Nagy erőkkel zajlott a keresés, eltűnt királypitont kerestek Bősárkányban

Elcsavargott királypitont kerestek Bősárkányban, aki az Ifjúság utca környékén tekereghetett. A hüllő rendszeres szereplője a SárkányZoÓ állatbemutatóinak, aki a gazdái szerint nem jelent veszélyt az emberekre: nem agresszív, nem mérges, és kisebb rágcsálókkal táplálkozik.

Eltűnt királypitont kerestek Bősárkányban / Fotó: SárkányZoÓ

Nagy erőkkel keresték az eltűnt királypitont Bősárkányban

Az éjszaka folyamán, a nagy meleg miatt nyitva hagytuk a SárkányZoÓ ajtaját és ablakait. Sajnos, a képen látható királypitonunk annyira kitolta a terráriuma ajtaját, hogy ki tudott szökni. Fontos! Nem mérgező, nem agresszív, az emberekre és a háziállatokra nem jelent veszélyt. Kizárólag kisebb rágcsálókkal táplálkozik. Ez a piton rendszeres résztvevője a SárkányZoÓ állatbemutatóinak. Gyerekek és felnőttek százai fogták már a kezükben, sokan a nyakukba is vették. Nyugodt, emberhez szokott állat, ezért kérjük, ha meglátjátok, ne bántsátok és ne ijesszétek meg!

- írták az eltűnést bejelentő posztban a SárkányZoÓ egzotikus állatbemutató és simogató közösségi oldalán.

A kamerafelvételek alapján egyébként éjjel két óra körül léphetett meg a kígyó a terráriumból, majd átment a szembe szomszéd udvarára: tovább már nem látták.

Nagy valószínűséggel még az Ifjúság utca környékén tartózkodik. Napközben valószínűleg egy hűvös, sötét búvóhelyen rejtőzik (bokrok alatt, farakásban, fészerben, garázsban, pince közelében vagy komposzt mellett), és inkább alkonyatkor, éjszaka vagy kora hajnalban mozog. Ha valaki látta, vagy bármilyen információja van róla, kérem, írjon privát üzenetet vagy hívjon!

- kérik a bősárkányi királypiton gazdái, akik később örömmel jelentették be, hogy meglett a tekergő: a virágágyás alatti vízelvezetőben volt, a szembe szomszéduknál. Hozzátették, tartósan 20 °C alatti hőmérsékleten már nem tud megfelelően működni a szervezete, így ha nem kerül elő időben, nagy valószínűséggel elpusztult volna.