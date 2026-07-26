Vészjósló adatok érkeztek: már a Kisalföldön is súlyos az aszály

Tovább romlik az aszályhelyzet Magyarországon: a HungaroMet legfrissebb adatai szerint az ország területének csaknem 89 százalékán már legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki, több térségben pedig súlyos a szárazság. A Kisalföld sem kivétel, ott is egyre kritikusabb a helyzet – írja a VEOL.

Drámai fordulat: az ország csaknem 90 százalékát elérte az aszály

Fotó: MW

Súlyosbodik a szárazság

A HungaroMet Zrt. aszályinformációs oldalán közzétett összesítés szerint

az ország területének közel 60 százalékán nagyfokú, további 1,5 százalékán pedig már súlyos aszály alakult ki.

Közepes fokú szárazság a terület 28,4 százalékát érinti, míg enyhe aszály 6,8 százalékon tapasztalható.

A helyzet különösen aggasztó a mezőgazdaság számára, hiszen a nyári növénytermesztés szempontjából legfontosabb vármegyék több mint 91 százalékát érinti legalább közepes fokú aszály.

A Kisalföldön is egyre rosszabb a helyzet

A HungaroMet térképei alapján az Alföld mellett a Dunántúl keleti fele és

a Kisalföld egy része is a legsúlyosabban érintett területek közé került, ahol már nagyfokú vagy súlyos aszály uralkodik.

Ezzel szemben megfelelő talajnedvesség mindössze az ország területének 3,9 százalékán maradt fenn. A Metfigyelő videója is ezt mutatja be:

Elsősorban a délnyugati országrészben, valamint néhány kisebb északkeleti térségben kedvezőbbek a viszonyok.

A meteorológiai szolgálat szerint a jelenlegi adatok jól mutatják, hogy a csapadékhiány országos méreteket öltött, és egyre nagyobb területeket érint a kritikus szárazság.