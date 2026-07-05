Lesújtó hír érkezett: belehalt sérüléseibe a kisfiú, akit egy autó gyűrt maga alá Budapesten

A kórházban vesztette életét az a 11 éves kisfiú, akit biciklizés közben gázolt el egy autó Budapesten. A gyermek június 18-án, Adyliget egyik utcájában kerékpározott, amikor a baleset bekövetkezett. Szemtanúk elmondása szerint a sofőr egyedül volt: az RTL Híradó információi szerint a 63 éves asszony kocsija az ütközést követően még tovább gurult, így a gyermek az autó alá szorult.

Belehalt sérüléseibe a kisfiú, akit egy autó gyűrt maga alá Budapesten / Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Belehalt sérüléseibe a kisfiú, akit egy autó gyűrt maga alá Budapesten

A környéken élők közül ekkor többen is segédkeztek a gyermek mentésében: egy másik autós emelőjét, illetve farönköket használva támasztották alá a kocsit, mialatt a helyszínre a tűzoltók, majd a mentők is kiérkeztek. A gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, a keringése összeomlott, majd az újraélesztést követően kritikus állapotban szállították gyermektraumatológiai osztályra, az életét azonban végül nem tudták megmenteni: a kórházban életét vesztette.

A rendőrök büntetőeljárást indítottak, ennek keretében vizsgálják a tragédia összes körülményét.