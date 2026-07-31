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Kőbánya-Kispest

Kiderült, meddig tart a felújítás a Kőbánya-Kispest vasútállomáson

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Augusztus végéig folytatódnak a 100a vasútvonal nyári karbantartási munkálatai. A Kőbánya-Kispest vasútállomás területén többek között a perontetők szigetelését, a vágányok átépítését és váltók cseréjét végzik.
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Kőbánya-KispestfelújításMÁV

Augusztus végéig tartanak a 100a vasútvonal nyári karbantartási munkálatai a Kőbánya-Kispest vasútállomáson – számolt be róla az MTI Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatójának pénteki Facebook-bejegyzése alapján.

A Kőbánya-Kispest vasútállomáson vágányokat építenek át és váltókat is cserélnek – A kép illusztráció Fotó: Unsplash
A Kőbánya-Kispest vasútállomáson vágányokat építenek át és váltókat is cserélnek A kép illusztráció
Fotó: Unsplash

A vezérigazgató videóüzenetében elmondta, hogy a korszerűsítés részeként szigetelik a perontetőket, átépítik a vágányokat, az állomás Városliget felőli végén pedig váltókat cserélnek.

Hegyi Zsolt a munkálatok kapcsán hangsúlyozta, hogy a megbízható vasúti közlekedés a pályán kezdődik.

Júliusban kezdődött a Kőbánya-Kispest vasútállomást érintő felújítás

A MÁV korábbi tájékoztatása szerint a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen vasútvonal fővárosi szakaszának felújítása július 19-én kezdődött.

A munkálatok célja, hogy a korszerűsítés befejezését követően gyorsabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá váljon a vonatközlekedés az ország egyik legsűrűbb menetrendű vasúti szakaszán.

 

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