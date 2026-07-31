Kiderült, meddig tart a felújítás a Kőbánya-Kispest vasútállomáson

Augusztus végéig tartanak a 100a vasútvonal nyári karbantartási munkálatai a Kőbánya-Kispest vasútállomáson – számolt be róla az MTI Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatójának pénteki Facebook-bejegyzése alapján.

A Kőbánya-Kispest vasútállomáson vágányokat építenek át és váltókat is cserélnek – A kép illusztráció

Fotó: Unsplash

A vezérigazgató videóüzenetében elmondta, hogy a korszerűsítés részeként szigetelik a perontetőket, átépítik a vágányokat, az állomás Városliget felőli végén pedig váltókat cserélnek.

Hegyi Zsolt a munkálatok kapcsán hangsúlyozta, hogy a megbízható vasúti közlekedés a pályán kezdődik.

Júliusban kezdődött a Kőbánya-Kispest vasútállomást érintő felújítás

A MÁV korábbi tájékoztatása szerint a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen vasútvonal fővárosi szakaszának felújítása július 19-én kezdődött.

A munkálatok célja, hogy a korszerűsítés befejezését követően gyorsabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá váljon a vonatközlekedés az ország egyik legsűrűbb menetrendű vasúti szakaszán.