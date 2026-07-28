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kollégium

Újra kollégium lesz a Széchenyi István Egyetem Cuha utcai épülete, a felújítás után 300 új férőhely jön létre

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Munkásszállóként működött az elmúlt években az az épület, melyet 10 év bérbeadás után most újra az egyetem használ. A felújítás után ismét kollégiumként működik majd, 300 új férőhelyet biztosítva.
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kollégiumSzéchenyi István Egyetemfelújítás

Szeptembertől ismét kollégiumként működik a Széchenyi István Egyetem győri, Cuha utcai épülete, amelyben háromszáz férőhelyet biztosítanak a hallgatóknak - tudatta a felsőoktatási intézmény kedden az MTI-vel.

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Háromszáz új kollégiumi férőhelyet hoz létre a Széchenyi István Egyetem - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Eddig munkásszállóként működött a kollégium

Az épületet az elmúlt mintegy tíz évben egy vállalkozó munkásszállóként működtette, a bérleti szerződést az egyetem mondta fel.

Az egyetem 195 millió forint saját forrásból újítja fel az épületet.

A fejlesztés során modern biztonsági és vagyonvédelmi rendszereket is kialakítanak.

A közlemény idézi Lőrincz Gergőt, az egyetem szolgáltatási és brandigazgatóját, aki szerint a kollégiumi férőhelyek iránti igény növekszik.

Vályi-Nagy Dávid, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke szerint a megfizethető kollégiumi férőhely sok hallgató számára a felsőoktatáshoz való hozzáférés egyik alapfeltétele.

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