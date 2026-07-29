Drámai a helyzet a Kiskunságon: már 14 millió köbméter víz hiányzik a Kolon-tóból

Drámai mértékben apad a Kolon-tó vízszintje, a rendkívüli csapadékhiány pedig tovább súlyosbítja a helyzetet. Az Izsák határában lévő természetvédelmi terület állapotáról dr. Kovács Gyula országgyűlési képviselő számolt be, aki szerint a tó medréből már mintegy 14 millió köbméter víz hiányzik – írja a BAON.

A kiszáradás drámai jelei már szabad szemmel is láthatók Izsák határában, a Kolon-tónál

Fotó: Dr. Kovács Gyula országgyűlési képviselő közösségi oldala

„Ahol egykor víz volt, ma kietlen szárazság fogad”

A képviselő közösségi oldalán azt írta, szívszorító volt visszatérni a Kolon-tóhoz, ahol gyermekkorában még a vízparton pihent, ma viszont kiszáradt, szikes terület fogadta. Bejegyzése szerint a környéken felkeresett két tónál összesen már 16 millió köbméterre becsülhető a hiányzó vízmennyiség.

A helyzetet tovább rontja az idei rendkívüli aszály.

Míg a térségben egy átlagos évben mintegy 550 milliméter csapadékra lenne szükség, addig idén eddig alig 150 milliméter eső hullott.

Már egyeztetnek a Kolon-tó megmentéséről

Dr. Kovács Gyula közölte, hogy már megkezdődtek az egyeztetések a Kiskunsági Nemzeti Park szakembereivel a kiszáradó tavak megmentéséről. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium és az illetékes parlamenti bizottság is hosszú távú megoldásokon dolgozik.

Drámai mértékben apad a Kolon-tó vízszintje: a becslések szerint már mintegy 14 millió köbméter víz hiányzik a mederből

Fotó: Kovács Gyula országgyűlési képviselő közösségi oldala

A vízpótlási munkák egy része már elindult:

eddig 3 millió köbméter vizet juttattak az Alpári- és a Szikrai-holtágba, valamint az Alpári-Nagytóba.

Arról azonban egyelőre nincs döntés, hogy a Kolon-tó esetében milyen konkrét beavatkozások valósulhatnak meg.

A Kolon-tó kritikus állapotára korábban a Kiskunsági Nemzeti Park is figyelmeztetett. A történelmi mélységbe süllyedt vízszint miatt rendkívüli halmentést kellett végrehajtani, hogy megmentsék a fokozottan védett lápi póc és más őshonos halfajok állományát.

A tartós aszály nemcsak a tavakat, hanem a Dunát is látványosan érinti: a rekordalacsony vízállás miatt már a kiszáradt mederben is lehet kerékpározni.