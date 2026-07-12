Hamarosan újraindul a komlói vasútvonal, fontos bejelentés érkezett

Vitézy Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy a komlói vasútvonal felújításához kapcsolódó munkák során az elmúlt hetekben 6500 vasbeton alj furatjavítását végezték el a szakemberek, köztük a komlói állomás vágányainak teljes körű helyreállítását is. Emellett 18,4 kilométeren szabályozták a vágányt, hét útátjárót bontottak fel és építettek vissza Mindszentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi és Komló térségében, valamint mintegy 750 tonna zúzottkövet építettek be a pályába.

A komlói vasútvonalon végzett pályakarbantartás a menetrend szerinti személyforgalom visszatérését szolgálja (képünk illusztráció)

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Komlói vasútvonal: ezt várhatjuk

Vitézy Dávid szerint véget kell vetni a „vasútrombolás korszakának”, és meg kell kezdeni a vasút újjáépítését. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a komlói vasútvonal újranyitása ennek az egyik első kézzelfogható példája.

A közlés szerint augusztus 1-jétől kétóránként indulnak személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakoznak a Budapest–Pécs InterCity-járatokhoz. Az elvégzett pályafelújításnak köszönhetően a szerelvények ismét 60 kilométer/órás sebességgel, üzembiztosan közlekedhetnek.

A Dombóvár–Komló vasútvonal személyszállítása 2023-ban szűnt meg, az új menetrend bevezetésével azonban ismét közvetlen vasúti kapcsolatot kap a térség.