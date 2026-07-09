Szokatlan dolgot szállított egy helikopter Budapesten, erre mindenki felfigyelt

A kórház C épületében egy közel 17 éve működő VRF klímarendszert váltott fel egy korszerű, energiahatékony Gree GMV6 hűtő-fűtő rendszer. Az új berendezés 22,4 kilowatt névleges hűtési és 25 kilowatt fűtési teljesítményre képes, emellett öt beltéri egységet szolgál ki. A fejlesztést koordináló LIWO FM szerint a korszerű rendszer nagyobb üzembiztonságot, hatékonyabb energiafelhasználást és kiszámíthatóbb üzemeltetést tesz lehetővé.

Kórház: helikopterrel emeltek a tetőre egy hatalmas klímaberendezést Budapesten Forrás: B+N Magyarország Kft.

A helikopter jelentette a legjobb megoldást

A beruházás legnagyobb kihívását az jelentette, hogy miként juttassák fel a kültéri egységet az épület tetejére. A helyszín adottságai miatt hagyományos daruzásra nem volt lehetőség.

A közel 30 méteres emelési magasság, a mintegy 70 méteres gémkinyúlás szükségessége, a Tétényi út felett húzódó közművek, valamint a sűrű városi beépítettség egyaránt megnehezítették a kivitelezést.

Alternatívaként felmerült egy speciális pókdaru alkalmazása is, ezt azonban a kórház alatt húzódó pincejáratok miatt csak további statikai vizsgálatok és hosszadalmas engedélyeztetés után lehetett volna használni, ami jelentősen elhúzta volna a projektet.

Forrás: B+N Magyarország Kft.

A műszaki, biztonsági és üzemeltetési szempontok mérlegelése után a B+N Magyarország Kft. szakemberei végül a helikopteres beemelés mellett döntöttek, amely az adott körülmények között bizonyult a legbiztonságosabb és leghatékonyabb megoldásnak.

A műtők klímája is biztonságosabb lesz

A közlemény szerint a projekt jól mutatja, hogy a speciális mérnöki előkészítés, a precíz logisztikai tervezés és a különböző szakemberek összehangolt munkája révén még egy folyamatosan működő egészségügyi intézményben is megvalósíthatók a legösszetettebb fejlesztések.

Az új klímacsere eredményeként a műtők korszerűbb, energiahatékonyabb és megbízhatóbb hűtő-fűtő rendszert kapnak, amely hosszú távon is biztosítja a megfelelő hőmérsékletet és üzembiztonságot.

Magyarországon egyre melegebbé válnak a nyári napok, ezért sokan döntenek klíma beszerelése mellett. Azonban érdemes néhány szempontot figyelembe venni.