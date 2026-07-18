Milliárdos fejlesztés a kórházakban: újabb részleteket közölt az egészségügyi miniszter

Jelentős előrehaladásról számolt be közösségi oldalán dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a június 11-én elindított, 3,668 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programmal kapcsolatban.
A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja, hogy még a nyári időszakban megkezdődjenek a legfontosabb javítások azokban az egészségügyi intézményekben, ahol a hűtési rendszerek állapota már veszélyeztetheti a biztonságos betegellátást. A miniszter hangsúlyozta, hogy megfelelő hűtés nélkül a műtők és az intenzív osztályok biztonságos működése sem biztosítható.
A program indulásakor az Egészségügyi Minisztérium 32 intézményt jelölt ki sürgős beavatkozásra, azonban a júniusi hőhullám során szerzett tapasztalatok alapján további 25 helyszínt is bevontak a fejlesztésekbe. Így jelenleg összesen 57 projekt szerepel a programban.
A miniszter közlése szerint eddig:
- 11 projekt már teljes egészében elkészült;
- 10 intézményben már működik az új hűtési rendszer, az átadás-átvétel pedig napokon belül lezárul;
- 14 helyszínen jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák;
- 22 intézményben pedig már megkezdődött a tervezés.
Dr. Hegedűs Zsolt szerint a kormány a korábbi gyakorlattal szakítva nem eseti jelleggel kezeli a problémát, hanem országos felmérés alapján, előre megtervezett beruházásokkal igyekszik megoldani a kórházi hűtési rendszerek hiányosságait.
A miniszter kiemelte, hogy a kórházak korszerűsítése továbbra is a kormány egyik legfontosabb célkitűzése.
Hegedűs Zsolt: Az egészségügyi szakdolgozók még idén 20-25 százalékos béremelést kaphatnak
Az egészségügyi miniszter szerint sok magyar szakdolgozó ment külföldre, velük kell kezdeni a béremelést, amelynek legalább 20-25 százaléknak kell lennie, alapját pedig az uniós pénzek adhatják. Hegedűs Zsolt a várólisták rövidítését a csípő- és térdprotézis-beültetéseknél kezdi, ezért miniszteri biztos fog felelni.
Leállt a szülészeti ellátás a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban
Az Uzsoki Utcai Kórház a császárműtő légtechnikai rendszerének meghibásodása miatt bizonytalan időre felfüggesztette szülészeti ellátását, a vajúdó kismamákat ez idő alatt a Honvédkórház szülészetére irányítják.