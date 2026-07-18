Milliárdos fejlesztés a kórházakban: újabb részleteket közölt az egészségügyi miniszter

Jelentős előrehaladásról számolt be közösségi oldalán dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a június 11-én elindított, 3,668 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programmal kapcsolatban.

Jelentős előrehaladásról számolt be közösségi oldalán dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a június 11-én elindított, 3,668 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programmal kapcsolatban. Fotó: Hatlaczki Balazs

A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja, hogy még a nyári időszakban megkezdődjenek a legfontosabb javítások azokban az egészségügyi intézményekben, ahol a hűtési rendszerek állapota már veszélyeztetheti a biztonságos betegellátást. A miniszter hangsúlyozta, hogy megfelelő hűtés nélkül a műtők és az intenzív osztályok biztonságos működése sem biztosítható.

A program indulásakor az Egészségügyi Minisztérium 32 intézményt jelölt ki sürgős beavatkozásra, azonban a júniusi hőhullám során szerzett tapasztalatok alapján további 25 helyszínt is bevontak a fejlesztésekbe. Így jelenleg összesen 57 projekt szerepel a programban.

A miniszter közlése szerint eddig:

11 projekt már teljes egészében elkészült;

10 intézményben már működik az új hűtési rendszer, az átadás-átvétel pedig napokon belül lezárul;

14 helyszínen jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák;

22 intézményben pedig már megkezdődött a tervezés.

Dr. Hegedűs Zsolt szerint a kormány a korábbi gyakorlattal szakítva nem eseti jelleggel kezeli a problémát, hanem országos felmérés alapján, előre megtervezett beruházásokkal igyekszik megoldani a kórházi hűtési rendszerek hiányosságait.

A miniszter kiemelte, hogy a kórházak korszerűsítése továbbra is a kormány egyik legfontosabb célkitűzése.