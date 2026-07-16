Két napra leáll a DÁP, a Kormányablakok ügyintézése is változik

Kétnapos korlátozás jön az elektronikus ügyintézésben a hétvégére tervezett informatikai karbantartás miatt. A Kormányablakban szünetel a teljes körű ügyintézés, miközben a DÁP-ot és más e-közigazgatási szolgáltatásokat is érintheti a leállás.

Informatikai karbantartás miatt hétvégén több e-közigazgatási szolgáltatás és a DÁP is elérhetetlenné válhat, a Kormányablakban pedig szünetel az ügyintézés

Fotó: kormanyhivatalok.hu

Kormányablak: több állami online szolgáltatás is leállhat a hétvégén

Tervezett informatikai karbantartást végeznek 2026. július 18-án és 19-én az állami háttérrendszerekben – közölte Magyarország Kormánya a Facebook-oldalán. A munkálatok miatt egyes e-közigazgatási szolgáltatások, valamint a DÁP- és KAÜ-azonosítást használó elektronikus ügyintézési felületek időszakosan elérhetetlenné válhatnak. A Központi Kormányablakban szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, minden más ügyintézés szünetel. A normál ügyfélkiszolgálás július 20-án, hétfőn áll helyre.

A munkálatok során előfordulhat, hogy egyes e-közigazgatási szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetők és azok az elektronikus ügyintézési szolgáltatások sem, amelyek DÁP- (Digitális Állampolgár) vagy KAÜ- (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítást használnak

– olvasható a bejegyzésben.

Országos probléma miatt akadozik az ügyintézés a Kormányablakokban

Az Origo több forrásból is olyan információkat kapott, amelyek szerint fennakadások jelentkezhettek a kormányablakok egyes ügyintézési rendszereiben. A jelzések alapján a probléma a jogosítványügyintézést érintheti, emiatt több ügyfél nehézségekbe ütközhetett.

Értesüléseink alapján a jogosítványok ügyintézéséhez szükséges egységes arcképmás- és aláírás-felvételezési rendszer több helyen nem működhetett megfelelően.

A jelzések szerint emiatt egyes ügyfelek nem tudták elintézni ügyeiket, míg másoknak hosszabb várakozási idővel kellett szembesülniük.

Információink szerint a fennakadás következtében többen online vagy telefonos úton próbáltak segítséget kérni, ami jelentős terhelést okozhatott az ügyfélszolgálatok számára. Olyan információkat is kaptunk, hogy volt, aki fél órát várakozott.