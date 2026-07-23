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koronavírus

Emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben

53 perce
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Az ország több területén, köztük Budapesten is magasabb volt a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Az NNGYK közlése szerint a koronavírus-fertőzések számának lokális emelkedése várható
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koronavíruskoronavírus-fertőzésörökítőanyag

Az elmúlt héten - az előző hetekhez képest - országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön.

Enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben
Enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Fotó: DESIGN CELLS/SCIENCE PHOTO LIBRA / DCE

Enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben

A tájékoztató szerint az év 29. hetében az örökítőanyag Budapest Észak-Pesti és Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Pécsen volt kimutatási határ felett.

Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 29. naptári héten.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának lokális emelkedése várható.

 

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