Az elmúlt héten - az előző hetekhez képest - országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön.

Enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Fotó: DESIGN CELLS/SCIENCE PHOTO LIBRA / DCE

Enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben

A tájékoztató szerint az év 29. hetében az örökítőanyag Budapest Észak-Pesti és Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Pécsen volt kimutatási határ felett.

Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 29. naptári héten.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának lokális emelkedése várható.