Az ország több területén, köztük Budapesten is magasabb volt a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Az NNGYK közlése szerint a koronavírus-fertőzések számának lokális emelkedése várható
Az elmúlt héten - az előző hetekhez képest - országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön.
Enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben
A tájékoztató szerint az év 29. hetében az örökítőanyag Budapest Észak-Pesti és Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Pécsen volt kimutatási határ felett.
Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 29. naptári héten.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának lokális emelkedése várható.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!