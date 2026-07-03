Több millió forint kenőpénzt fogadott el egy kormánytisztviselő

Korrupció gyanúja miatt került bajba egy kormányhivatali osztályvezető, aki a hatóságok szerint pályázati ügyekben segíthetett egy vállalkozónak. A gyanú szerint előbb 12,6 millió forint, majd egy újabb pályázatnál 6 millió forint cserélhetett gazdát.

Korrupció miatt bukhatott le egy kormányhivatali osztályvezető (A kép illsuztráció) Fotó: WALTERNMEDINA 1133170813 / Pexels

Őrizetbe vettek egy kormányhivatali osztályvezetőt korrupció gyanúja miatt

Korrupciós ügyben csaptak le egy kormányhivatali osztályvezetőre és társára a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség munkatársai. A gyanú szerint a hivatalos személy és egy közvetítő pénzt kért egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozótól azért, hogy segítsenek neki pályázati ügyekben.

Milliókat kérhettek a pályázati segítségért

A vállalkozó korábban közel egymilliárd forintos pályázatot nyújtott be a Kormányhivatalhoz. A gyanú szerint megállapodott a közvetítővel és az osztályvezetővel, hogy sikeres elbírálás esetén az elnyert összeg 3 százalékát juttatja nekik. A pályázat sikeres lett, ezután a vállalkozó 12,6 millió forintot adott át a közvetítőnek, amiből 5 millió forint jutott az osztályvezetőhöz.

A TEK segítségével fogták el őket

Később a vállalkozó újabb, 400 milliós nagyságrendű pályázatot adott be. A gyanú szerint ekkor ismét segítséget ajánlottak neki, ezért 6 millió forintot adott át. Miután a közvetítő eljuttatta a pénzt az osztályvezetőnek, az ügyészek a TEK közreműködésével elfogták őket. Az osztályvezetőt őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását – derül ki Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleményéből

Nem fogja elhinni, mivel trükköztek még az óbudai korrupciós ügyben

Tizenkét újabb ember került a Központi Nyomozó Főügyészség látókörébe a több mint 2 milliárd forintos vesztegetési pénzekkel összefüggő visszaélés-sorozatban, köztük egy politikus is. Az óbudai korrupciós ügyben velük együtt eddig 32 embert fogtak el.

Meghosszabbították Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását

Meghosszabbította az óbudai korrupciós ügyben meggyanúsított Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester, valamint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő letartóztatását is október 4-ig a Budai Központi Kerületi Bíróság – közölte Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője csütörtökön.