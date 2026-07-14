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kossuth rádió

Egy hét után újraindul a Kossuth Rádió, legendás hangjátékok térnek vissza

1 órája
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Szerdán ismét teljes műsorral jelentkezik a magyar rádiózás egyik legismertebb csatornája, ahol korábban mellőzött és legendás hangjátékok is adásba kerülnek. A Kossuth Rádió újrainduló műsorában visszatér a déli harangszó és az éjféli Himnusz is.
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A Kossuth Rádió szerdán újraindul, és legendás hangjátékokkal, életútinterjúkkal, valamint dokumentumjátékokkal tér vissza. A magyar rádió műsorában ismét hallható lesz a déli harangszó és az éjféli Himnusz.

,Újraindul a Kossuth Rádió, amely legendás hangjátékokkal, életútinterjúkkal és dokumentumműsorokkal tér vissza, Photo taken on May 28, 2026 shows the flags of the European Union (EU, L) and of Hungary (R) in front of the headquarters of the Hungarian MTVA state television in the 3rd district of Budapest, Hungary. Earlier in May 2026, freshly sworn-in Hungarian Prime Minister Peter Magyar, whose party beat that of Orban in a landslide win in April 2026, ordered a complete audit of the operation and financing of state media, which he has previously labelled a "lie factory". Since the election, the public broadcaster has already changed its tone, while top private broadcaster TV2 -- owned by Orban-allied businessmen -- saw its main news anchors replaced and news director pushed out. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Újraindul a Kossuth Rádió, amely legendás hangjátékokkal, életútinterjúkkal és dokumentumműsorokkal tér vissza Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Legendás hangjátékokkal újul meg a Kossuth Rádió

Szerdán nulla órától megújult műsorstruktúrával jelentkezik a Kossuth Rádió, és ismét olyan legendás hangjátékokat sugároz, amelyek az elmúlt tizenhat évben nem voltak hallhatók. Visszatér a déli harangszó, éjfélkor pedig újra felcsendül a Himnusz.

Az MTVA közleménye szerint a rádió a nemzeti kultúra sokszínűségét kívánja bemutatni, ezért korábban mellőzött hangjátékok, életútinterjúk és dokumentumjátékok is helyet kapnak a kínálatban.

 A közmédia azt állítja, hogy 2010 után több magyar író, rendező, dramaturg és színész műve politikai vagy kultúrpolitikai okokból szorult ki a műsorból. Más szerzők korábban maguk nem járultak hozzá alkotásaik közmédiás felhasználásához, közülük többen azonban most ismét engedélyezték a sugárzást.

A szerkesztés fő szempontja ezentúl a közlemény szerint a minőség és a kulturális érték lesz. Az élő hírek időpontja a déli híradás kivételével alkalmazkodik majd a hangjátékok hosszához. 

A változtatás célja, hogy a hosszabb rádiójátékokat megszakítás nélkül, eredeti szerkezetükben hallgathassa végig a közönség.

Az egyházi műsorok hétköznap délután fél kettőtől kettőig maradnak adásban, vasárnaponként pedig 10 óra 4 perctől közvetítenek misét vagy istentiszteletet. A részletes program a MédiaKlikk elektronikus műsorújságában érhető el. A változások a Kossuth Rádió teljes napi műsorrendjét érintik szerdától.

A közmédia sajtóosztálya szombaton közleményt adott ki

Az Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóosztálya szombat esti közleményében azt közölte:

  • július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát
  • július 11-től a Bartók Rádión már híreket is közzétesznek, így ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is elérhetővé váltak
  • az M1 televízión az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni
  • a zenei és internetes adók – a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió - hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is
  • a hirado.hu tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást

 

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