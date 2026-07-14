Egy hét után újraindul a Kossuth Rádió, legendás hangjátékok térnek vissza

A Kossuth Rádió szerdán újraindul, és legendás hangjátékokkal, életútinterjúkkal, valamint dokumentumjátékokkal tér vissza. A magyar rádió műsorában ismét hallható lesz a déli harangszó és az éjféli Himnusz.

Újraindul a Kossuth Rádió, amely legendás hangjátékokkal, életútinterjúkkal és dokumentumműsorokkal tér vissza Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Legendás hangjátékokkal újul meg a Kossuth Rádió

Szerdán nulla órától megújult műsorstruktúrával jelentkezik a Kossuth Rádió, és ismét olyan legendás hangjátékokat sugároz, amelyek az elmúlt tizenhat évben nem voltak hallhatók. Visszatér a déli harangszó, éjfélkor pedig újra felcsendül a Himnusz.

Az MTVA közleménye szerint a rádió a nemzeti kultúra sokszínűségét kívánja bemutatni, ezért korábban mellőzött hangjátékok, életútinterjúk és dokumentumjátékok is helyet kapnak a kínálatban.

A közmédia azt állítja, hogy 2010 után több magyar író, rendező, dramaturg és színész műve politikai vagy kultúrpolitikai okokból szorult ki a műsorból. Más szerzők korábban maguk nem járultak hozzá alkotásaik közmédiás felhasználásához, közülük többen azonban most ismét engedélyezték a sugárzást.

A szerkesztés fő szempontja ezentúl a közlemény szerint a minőség és a kulturális érték lesz. Az élő hírek időpontja a déli híradás kivételével alkalmazkodik majd a hangjátékok hosszához.

A változtatás célja, hogy a hosszabb rádiójátékokat megszakítás nélkül, eredeti szerkezetükben hallgathassa végig a közönség.

Az egyházi műsorok hétköznap délután fél kettőtől kettőig maradnak adásban, vasárnaponként pedig 10 óra 4 perctől közvetítenek misét vagy istentiszteletet. A részletes program a MédiaKlikk elektronikus műsorújságában érhető el. A változások a Kossuth Rádió teljes napi műsorrendjét érintik szerdától.

A közmédia sajtóosztálya szombaton közleményt adott ki

Az Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóosztálya szombat esti közleményében azt közölte: