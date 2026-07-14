Egy hét után újraindul a Kossuth Rádió, legendás hangjátékok térnek vissza

A Kossuth Rádió szerdán újraindul, és legendás hangjátékokkal, életútinterjúkkal, valamint dokumentumjátékokkal tér vissza. A magyar rádió műsorában ismét hallható lesz a déli harangszó és az éjféli Himnusz.
Legendás hangjátékokkal újul meg a Kossuth Rádió
Szerdán nulla órától megújult műsorstruktúrával jelentkezik a Kossuth Rádió, és ismét olyan legendás hangjátékokat sugároz, amelyek az elmúlt tizenhat évben nem voltak hallhatók. Visszatér a déli harangszó, éjfélkor pedig újra felcsendül a Himnusz.
Az MTVA közleménye szerint a rádió a nemzeti kultúra sokszínűségét kívánja bemutatni, ezért korábban mellőzött hangjátékok, életútinterjúk és dokumentumjátékok is helyet kapnak a kínálatban.
A közmédia azt állítja, hogy 2010 után több magyar író, rendező, dramaturg és színész műve politikai vagy kultúrpolitikai okokból szorult ki a műsorból. Más szerzők korábban maguk nem járultak hozzá alkotásaik közmédiás felhasználásához, közülük többen azonban most ismét engedélyezték a sugárzást.
A szerkesztés fő szempontja ezentúl a közlemény szerint a minőség és a kulturális érték lesz. Az élő hírek időpontja a déli híradás kivételével alkalmazkodik majd a hangjátékok hosszához.
A változtatás célja, hogy a hosszabb rádiójátékokat megszakítás nélkül, eredeti szerkezetükben hallgathassa végig a közönség.
Az egyházi műsorok hétköznap délután fél kettőtől kettőig maradnak adásban, vasárnaponként pedig 10 óra 4 perctől közvetítenek misét vagy istentiszteletet. A részletes program a MédiaKlikk elektronikus műsorújságában érhető el. A változások a Kossuth Rádió teljes napi műsorrendjét érintik szerdától.
A közmédia sajtóosztálya szombaton közleményt adott ki
Az Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóosztálya szombat esti közleményében azt közölte:
- július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát
- július 11-től a Bartók Rádión már híreket is közzétesznek, így ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is elérhetővé váltak
- az M1 televízión az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni
- a zenei és internetes adók – a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió - hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is
- a hirado.hu tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást