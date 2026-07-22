Lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt – jelentős változások a közlekedésben

A Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésével összefüggésben a Soroksári út feletti új MÁV-híd mozgatásához kapcsolódó munkák miatt július 24-től 26-ig teljes szélességében lezárják a Soroksári utat a Kvassay Jenő út és a Vágóhíd utca között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Jelentős változások lesznek a közlekedésben - Illusztráció

Fotó: MW archív

Közúti közlekedési változások:

A Kvassay Jenő útról Csepel felől, valamint a Nagyvásártelep irányából nem lehet behajtani a Hajóállomás utcába.

A Soroksári úton, déli irányból érkezve, egy balra kanyarodó sávot alakítanak ki a Kvassay Jenő út felé.

A Rákóczi hídról nem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányban.

A Lechner Ödön fasor a Tóth Kálmán utcától zsákutcává válik, mivel a Vágóhíd utcánál lezárják.

A járművek csak balra, a Vágóhíd utcába kanyarodhatnak. Jobbra, a Lechner Ödön fasor irányába kizárólag a közösségi közlekedés járművei hajthatnak.

A Vágóhíd utcából csak jobbra, a Soroksári úton a Haller utca irányába lehet kihajtani.

Észak-déli irányban gyalog és kerékpárral kizárólag a Hajóállomás utcán, illetve a Gubacsi úti gyalogos- és kerékpáros átjárón lehet közlekedni.

A lezárás várhatóan jelentősen befolyásolja a Dél-Pest és a belváros közötti közúti kapcsolatokat. Ezért a Határ útnál külsőbb városrészekből érkezőknek érdemes a Soroksári út helyett elsősorban az M5-ös autópálya bevezető szakaszát, illetve az Üllői út útvonalát választaniuk. A Csepel felől a belváros irányába közlekedőknek lehetőség szerint az egyéni autóközlekedés helyett a H7-es HÉV használata ajánlott.

A lezárás közvetlen környezetében észak-déli irányban a párhuzamos Gubacsi út és a Mester utca kínál kerülőútvonalat. A Soroksári útról a Rákóczi hídra Buda felé déli irányból a Koppány utca–Mester utca, a Boráros tér felől pedig a Vágóhíd utca–Mester utca útvonalon lehet eljutni.

Közösségi közlekedési változások:

A Soroksári úton közlekedő 54-es, 55-ös, 223E, 224-es, 224E, 255E, 918-as, 923-as, 934-es, 966-os autóbuszok a Kvassay Jenő út - Hajóállomás utca – Soroksári út (Müpa utca) – Lechner Ödön fasor útvonalon kerülik ki a lezárt szakaszt. A Közvágóhídnál mindkét irányban a Kvassay Jenő úton a 179-es busz megállójában állnak meg.

A 2-es és a 24-es villamosok csak a MÜPA – Nemzeti Színház megállóig szállítanak utasokat. Közvágóhíd HÉV-állomás a Hajóállomás utcán át közlekedő 54-es, 55-ös, 223E, 224-es autóbuszokra átszállva érhető el.