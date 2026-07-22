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Lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt – jelentős változások a közlekedésben

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A Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítéséhez kapcsolódó munkák miatt július 24. és 26. között teljes szélességében lezárják a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát a Kvassay Jenő út és a Vágóhíd utca között. A korlátozás idején a Soroksári útról egyik irányból sem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba, a Soroksári úton közlekedő autóbuszok pedig terelve közlekednek. Az ideiglenes forgalmi rendre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet, a forgalmat jelzőlámpák irányítják az építkezés környezetében, az erre közlekedők torlódásra számíthatnak.
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BKKlezárásközlekedés

A Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésével összefüggésben a Soroksári út feletti új MÁV-híd mozgatásához kapcsolódó munkák miatt július 24-től 26-ig teljes szélességében lezárják a Soroksári utat a Kvassay Jenő út és a Vágóhíd utca között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

20230912 Budapest Látkép a Mol-toronybólfotó: Havran Zoltán (HZ)Magyar Nemzetképen: Rákóczi híd, közlekedés
Jelentős változások lesznek a közlekedésben - Illusztráció
Fotó: MW archív

Közúti közlekedési változások:

  • A Kvassay Jenő útról Csepel felől, valamint a Nagyvásártelep irányából nem lehet behajtani a Hajóállomás utcába.
  • A Soroksári úton, déli irányból érkezve, egy balra kanyarodó sávot alakítanak ki a Kvassay Jenő út felé.
  • A Rákóczi hídról nem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányban.
  • A Lechner Ödön fasor a Tóth Kálmán utcától zsákutcává válik, mivel a Vágóhíd utcánál lezárják.
  • A járművek csak balra, a Vágóhíd utcába kanyarodhatnak. Jobbra, a Lechner Ödön fasor irányába kizárólag a közösségi közlekedés járművei hajthatnak.
  • A Vágóhíd utcából csak jobbra, a Soroksári úton a Haller utca irányába lehet kihajtani.
  • Észak-déli irányban gyalog és kerékpárral kizárólag a Hajóállomás utcán, illetve a Gubacsi úti gyalogos- és kerékpáros átjárón lehet közlekedni.  

A lezárás várhatóan jelentősen befolyásolja a Dél-Pest és a belváros közötti közúti kapcsolatokat. Ezért a Határ útnál külsőbb városrészekből érkezőknek érdemes a Soroksári út helyett elsősorban az M5-ös autópálya bevezető szakaszát, illetve az Üllői út útvonalát választaniuk. A Csepel felől a belváros irányába közlekedőknek lehetőség szerint az egyéni autóközlekedés helyett a H7-es HÉV használata ajánlott.

A lezárás közvetlen környezetében észak-déli irányban a párhuzamos Gubacsi út és a Mester utca kínál kerülőútvonalat. A Soroksári útról a Rákóczi hídra Buda felé déli irányból a Koppány utca–Mester utca, a Boráros tér felől pedig a Vágóhíd utca–Mester utca útvonalon lehet eljutni.

Közösségi közlekedési változások:

A Soroksári úton közlekedő 54-es, 55-ös, 223E, 224-es, 224E, 255E, 918-as, 923-as, 934-es, 966-os autóbuszok a Kvassay Jenő út - Hajóállomás utca – Soroksári út (Müpa utca) – Lechner Ödön fasor útvonalon kerülik ki a lezárt szakaszt. A Közvágóhídnál mindkét irányban a Kvassay Jenő úton a 179-es busz megállójában állnak meg.
A 2-es és a 24-es villamosok csak a MÜPA – Nemzeti Színház megállóig szállítanak utasokat. Közvágóhíd HÉV-állomás a Hajóállomás utcán át közlekedő 54-es, 55-ös, 223E, 224-es autóbuszokra átszállva érhető el.

Több villamos útvonala is változik, pótlóbuszok segítik az utasokat

A budapesti közlekedésben jelentős változások lépnek életbe a következő napokban a villamospálya javítása miatt. A BKK közlése szerint szerdától módosul a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok közlekedése a Fehér út és a Kőrösi Csoma Sándor út térségében.

 

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