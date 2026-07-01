Mielőtt útnak indulna, ezt ellenőrizze – torlódások és útlezárások lassítják a forgalmat országszerte

A közlekedés országszerte több helyen is lassabb a megszokottnál, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről.

A közlekedés több autópályán és főúton is lelassult (képünk illusztráció)

Fotó: EGGENBERGER / APA

Több autópályán munkálatok miatt lassul a forgalom

Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Bag térségében hídvizsgálati munkákat végeznek. A 41-es és 42-es kilométer között váltakozó sávzárás mellett halad a forgalom, a munkaterület mögött mintegy három kilométeres torlódás alakult ki.

Az M5-ös autópályán Röszke irányába, Lajosmizse térségében csomópontépítés miatt lezárták a külső sávot. A 73-as kilométertől lassulásra és torlódásra kell készülni.

Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Bicske és Biatorbágy között szakaszos torlódások nehezítik a haladást. A sok teherautó miatt elsősorban a külső sáv telített, ezért a személyautóval közlekedőknek az átterelt belső sáv használatát javasolják.

Teljes útzár és baleset is nehezíti a közlekedést

A 66-os főúton, Szentbalázs közelében felborult egy sertésszállító kamion. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. A közlekedők Dombóvár felé tudnak kerülni.

Kaposváron, a 610-es főúton, a 48-as Ifjúság útja és a Honvéd utca kereszteződésénél két személyautó ütközött össze. A 8-as kilométernél félpályás forgalomkorlátozás van érvényben – tájékoztat az Utinform.

A főutakon is torlódásokra kell készülni

A 11-es főúton, Szentendre térségében munkavégzés miatt jelentősen lelassult a forgalom. A 24-es kilométernél 3–4 kilométeres torlódás alakult ki.

Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítési munkák zajlanak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt napközben mindkét irányban torlódásokra kell számítani.