Szigorú intézkedéseket jelentett be a közmédia az energia- és vízhiány miatt

Az országos szinten kialakult rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt péntektől szigorú, ütemezett fogyasztáscsökkentési intézkedéscsomagot vezet be a közmédia. A cél, hogy a kritikus időszakban a lehető legnagyobb mértékben tehermentesítsék az energiahálózatokat, valamint megóvják a fogyatkozó vízkészleteket.

Rendkívüli energia- és víztakarékos intézkedéseket vezet be a közmédia

Fotó: Mirkó István / MW

Leállítják a nem létfontosságú rendszereket

A közmédia sajtóirodája az MTI-vel azt közölte, hogy szakembereik a nap 24 órájában figyelemmel kísérik a vállalat energiagazdálkodását, és a kialakult helyzetben az előre meghatározott protokoll szerint járnak el.

Ennek köszönhetően áramszünet esetén is biztosított a szervezet feladatainak ellátása.

A villamosenergia- és világításhasználat terén, a hálózati terhelés csökkentése érdekében minimalizálják az üzemi rendszerek áramfelvételét. Bizonyos hűtési és technológiai folyamatokat leállítottak, ezeket kizárólag áramszünet vagy kritikus üzemzavar esetén indítják újra.

A nem létfontosságú, esztétikai célú energiafelhasználást teljes mértékben megszüntetik, ugyanakkor a személy- és vagyonvédelem szempontjából elengedhetetlen területeken továbbra is biztosítják a biztonsági világítást. Emellett arra kérik a munkavállalókat, hogy napi munkavégzésük során is törekedjenek az energiahatékonyságra.

Drasztikus víztakarékossági intézkedések

A vízhiány miatt azonnali és jelentős korlátozásokat vezetnek be a vízhálózat használatában. Az öntözést szinte teljes egészében leállítják, és kizárólag a leginkább sérülékeny területeken tartják fenn.

A rendkívül nagy vízigényű tevékenységeket felfüggesztették, ugyanakkor a higiéniai szempontból elengedhetetlen belső takarítási folyamatokat – a takarékossági elvek maximális betartása mellett – továbbra is biztosítják.

A lakossági ellátás védelme a cél

„A villamosenergia-hálózat stabilitásának megőrzése érdekében közvetlenül hozzájárulunk ahhoz, hogy a lakossági ellátásbiztonság a legkényesebb esti időszakban se kerüljön veszélybe. A közmédia vezetése köszöni a munkatársak és a partnerek megértését és együttműködését, amellyel támogatják a közös felelősségvállalást” – fogalmazott közleményében a sajtóiroda.