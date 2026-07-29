Figyelmeztetést adott ki a Nébih – súlyos betegségeket terjeszthetnek ezek az élősködők

A kullancsok több súlyos betegséget, köztük Lyme-kórt és vírusos agyvelőgyulladást is terjeszthetnek – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A melegebb hónapokban a szabadtéri programok miatt nagyobb az élősködőkkel való találkozás esélye, ezért fontos a rendszeres védekezés.

Szabadtéri programok után érdemes alaposan átvizsgálni a testet, hogy időben észrevegyük a kullancsokat

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A veszély nemcsak az embereket érinti, a kutyák és a macskák is könnyen összeszedhetik a kullancsokat, amelyeket akár észrevétlenül az otthoni környezetbe is behurcolhatnak. A Nébih szerint ezért a házi kedvencek megfelelő védelme a velük egy háztartásban élők egészsége szempontjából is fontos.

A hivatal a kullancsriasztó készítmények előírásoknak megfelelő használatát javasolja, emellett a szabadtéri programok után érdemes alaposan átvizsgálni magunkat és házi kedvenceinket is.

Az állatoknál különösen a fülek, a nyak, a hónaljak és a mancsok közötti területeket érdemes ellenőrizni. Ha kullancsot találunk, azt mielőbb, megfelelő eszközzel, például kullancseltávolító kanállal vagy csipesszel célszerű eltávolítani úgy, hogy közben ne nyomjuk össze az élősködő testét.

A háziállatok védelmére többféle állatgyógyászati készítmény áll rendelkezésre, köztük rácseppentő oldatok és nyakörvek, valamint egyéb, állatorvossal egyeztetve alkalmazható kullancsellenes készítmények.

Nemzetközi programban is vizsgálják a kullancsokat

A kullancsok és más betegséghordozó élőlények megfigyelését a SURVector projekt is segíti, amelyben a Nébih szakértői is részt vesznek. A program az emberi, az állati és a környezeti egészséget egységben kezelő „One Health” szemléletet követi.