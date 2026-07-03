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burkolatjavítás

Hetekre lezárják az Árpád hídon a teljes külső sávot

34 perce
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Burkolatjavítási munkák miatt 2026. július 7-től (keddtől) várhatóan 2-3 hétig forgalomkorlátozásra kell számítani a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán. A munkavégzés ideje alatt a híd teljes hosszán lezárják a külső sávot, így a három helyett két forgalmi sáv áll majd a közlekedők rendelkezésre. A belső és a középső sávban 40 km/h-s sebességkorlátozás lesz érvényben.
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burkolatjavításkátyúHungária körútÁrpád híd

A téli hideg és csapadékos időjárás következtében több burkolathiba alakult ki a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán. A Budapest Közút ezeket a kátyúkat korábban ideiglenes javítással szüntette meg, a következő hetekben sor kerül az útpálya tartós helyreállítására.

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Egy sáv lezárásra kerül a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán / Fotó: Shutterstock

Egy sáv lezárásra kerül a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán

A Budapest Közút Zrt. által megbízott vállalkozó a sérült burkolat elbontását követően ellenőrzi a hídszerkezet állapotát is, mivel a végleges javítás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a hibák kizárólag a burkolatot érintik, vagy a híd szerkezeti elemein is szükséges beavatkozás. A szerkezeti vizsgálatot követően a kivitelező tartós technológiával elvégzi az útpálya helyreállítását.

A Budapest Közút Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület mellett fokozott figyelemmel, és a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseknek megfelelően közlekedjenek!

 

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