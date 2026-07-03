Hetekre lezárják az Árpád hídon a teljes külső sávot

A téli hideg és csapadékos időjárás következtében több burkolathiba alakult ki a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán. A Budapest Közút ezeket a kátyúkat korábban ideiglenes javítással szüntette meg, a következő hetekben sor kerül az útpálya tartós helyreállítására.

Egy sáv lezárásra kerül a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán / Fotó: Shutterstock

Egy sáv lezárásra kerül a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán

A Budapest Közút Zrt. által megbízott vállalkozó a sérült burkolat elbontását követően ellenőrzi a hídszerkezet állapotát is, mivel a végleges javítás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a hibák kizárólag a burkolatot érintik, vagy a híd szerkezeti elemein is szükséges beavatkozás. A szerkezeti vizsgálatot követően a kivitelező tartós technológiával elvégzi az útpálya helyreállítását.