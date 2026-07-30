Hatósági riasztás: veszélyes anyagot találtak egy Magyarországon is árult fűszerben

Nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot találtak egy Indiából származó kurkuma porban, amely Magyarországra is eljutott. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt az érintett tételből, semmiképp se fogyassza el.
Tiltott növényvédőszert mutattak ki
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy egy Indiából származó MijiA márkájú kurkuma porban nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot, klórpirifoszt mutattak ki. Az érintett termékből Magyarországra is érkezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte:
felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek együttműködnek a hatósággal.
A kifogásolt tételt kivonják a forgalomból, és megkezdik a fogyasztóktól történő visszahívását.
Ezt a tételt ne fogyassza el
Az érintett termék adatai:
- Termék: MijiA Kurkuma por
- Kiszerelés: 100 gramm
- Minőségmegőrzési idő: 2027. 12. 25.
- Tételszám: 250643002
- Importőr: Mulackal Handel BMBH
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ha ebből a minőségmegőrzési idejű és tételszámú termékből vásároltak, azt ne fogyasszák el. A visszahívás kizárólag a fenti azonosítókkal rendelkező tételt érinti.
Nemrég az OstroVit Post-Workout Formula 500 grammos étrend-kiegészítő értékesítését is megszüntették, és gondoskodtak a kifogásolt termék visszahívásáról.