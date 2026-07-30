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termék

Hatósági riasztás: veszélyes anyagot találtak egy Magyarországon is árult fűszerben

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A hatóság szerint a MijiA kurkuma por egyik Magyarországra is eljutott tételében tiltott növényvédőszer-maradékot találtak.
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termékkurkuma porhatóság

Nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot találtak egy Indiából származó kurkuma porban, amely Magyarországra is eljutott. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt az érintett tételből, semmiképp se fogyassza el.

kurkuma
Visszahívják a MijiA kurkuma por egyik tételét, miután nem engedélyezett növényvédőszert mutattak ki benne.
Fotó: Nungning20 / Shutterstock

Tiltott növényvédőszert mutattak ki

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy egy Indiából származó MijiA márkájú kurkuma porban nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot, klórpirifoszt mutattak ki. Az érintett termékből Magyarországra is érkezett.

Termékvisszahívás - MijiA kurkuma por nem engedélyezett növényvédőszer-maradék tartalom miatt
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte: 

felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek együttműködnek a hatósággal.

 A kifogásolt tételt kivonják a forgalomból, és megkezdik a fogyasztóktól történő visszahívását.

Ezt a tételt ne fogyassza el

Az érintett termék adatai:

  • Termék: MijiA Kurkuma por
  • Kiszerelés: 100 gramm
  • Minőségmegőrzési idő: 2027. 12. 25.
  • Tételszám: 250643002
  • Importőr: Mulackal Handel BMBH

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ha ebből a minőségmegőrzési idejű és tételszámú termékből vásároltak, azt ne fogyasszák el. A visszahívás kizárólag a fenti azonosítókkal rendelkező tételt érinti.

Nemrég az OstroVit Post-Workout Formula 500 grammos étrend-kiegészítő értékesítését is megszüntették, és gondoskodtak a kifogásolt termék visszahívásáról.

 

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