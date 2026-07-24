Nagy baj lehet a Kútvölgyi sebészetén, sorra mondanak fel az ápolók

A Telex szerint a Kútvölgyi sebészetén mintegy tíz nővér mondott fel egyszerre, akiknek augusztus végén jár le a felmondási idejük. A Szent János Centrumkórház a pontos létszámot nem erősítette meg, de közölte, hogy az érintett osztályon valóban több szakdolgozó kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését.

Kútvölgyi: sorra mondanak fel az ápolók a sebészeten

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Magánszolgáltatóknál folytatják

Az intézmény tájékoztatása szerint a távozó munkatársak jelentős része olyan egészségügyi szolgáltatóknál vállal munkát, ahol hasonló feladatokért kisebb munkaterhelés mellett lényegesen magasabb jövedelmet kínálnak.

A kórház szerint az állami és más fenntartású egészségügyi intézmények között kialakult jelentős bérkülönbségek évek óta erősítik a munkaerő-áramlást, ami országos problémát jelent.

Kiemelték azt is, hogy a sebészeti osztályokon dolgozó szakdolgozók jelenleg nem részesülnek olyan differenciált bérezésben vagy pótlékban, amely megfelelően tükrözné a munkájuk fokozott terhelését. Ez hosszú távon egyre nehezebbé teszi az ápolók megtartását.

Országos problémára hívták fel a figyelmet

A Szent János Centrumkórház hangsúlyozta, hogy a sebészeti betegek ellátása az átszervezések ellenére is folyamatos marad.

Az intézmény ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkaerőhiány, az utánpótlás hiánya, az egészségügyi dolgozók túlterheltsége és a különböző fenntartású intézmények közötti jelentős bérkülönbségek rendszerszintű problémák, amelyek hosszú távú megoldást igényelnek. A közleményben megköszönték az egészségügyi dolgozók munkáját, és hangsúlyozták, hogy továbbra is mindent megtesznek a biztonságos betegellátás fenntartásáért.