Lángba borult a gabonaföld Jászfényszarunál, hektárokat emészt fel a tűz

Nagy kiterjedésű gabonatűz ütött ki péntek délután Jászfényszaru és Boldog között. A lángok hatalmas területen pusztítanak, a tűzoltók több településről érkeztek a helyszínre, ahol egy erőgép is segíti az oltást – írja a heol.hu.

Hatalmas gabonatűz pusztított Jászfényszaru közelében, több egység oltotta a lángokat

Fotó: Ferenc Srej / Facebook

Péntek délután nagy területen kapott lángra a lábon álló gabona Jászfényszaru és Boldog között.

A tűz gyorsan terjedt, és egyes részeken már a tarlóra is átterjedt, ezért több tűzoltóegységet riasztottak a helyszínre.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a jászberényi, az aszódi és a gyöngyösi hivatásos, valamint a jászfényszarui önkéntes tűzoltók közösen dolgoznak a lángok megfékezésén. A szakemberek vízsugarakkal, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel oltják a tüzet, miközben egy erőgép a terület körbetárcsázásával igyekszik megakadályozni a lángok továbbterjedését.

A tűzről egy helyi Facebook-felhasználó is beszámolt. Elmondása szerint a Jászfényszarun működő Samsung gyár mögötti gabonaföldön csaptak fel a lángok, amelyek rövid idő alatt egyre nagyobb területet emésztettek fel.

Félelmetes volt, ahogy a tűz egyre jobban falta a hektárokat. A táj forróságban, füstben, torokkaparó, köhögést ingerlő állapotokat idézett elő

– írta a szemtanú, aki szerint a tűz intenzitása miatt nem mert közelebb menni.

Miközben Magyarországon is egyre több szabadtéri tűzhöz riasztják a tűzoltókat, Spanyolországban tragikus következményekkel jártak a pusztító lángok: egyetlen éjszaka alatt több mint tízen vesztették életüket, és az áldozatok száma tovább emelkedik.