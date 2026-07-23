Lecsapott a vihar az országra: borsónyi jég esett - videók

Az ország számos pontjára megérkezett a várt zivatar. Volt olyan város, ahol jég is esett, szerencsére nem okozva nagyobb gondot. Zalaegerszegen intenzív zivatar csapott le borsónyi jéggel.
Kalocsán állt a víz a hirtelen lezúduló esőtől, ám ezt most nem sokan bánták.
Csesztregen is jéggel érkezett az eső.
Nyírturán annak örülnek, hogy ma legalább nem kell locsolni.
Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú mezőgazdasági aszály van, csak a délnyugati országrészben és kisebb körzetekben északon van optimális nedvesség a talajban. Az április 1-től tartó időszak 78%-ában volt az ország területének legalább 30%-án legalább közepes aszály, a legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyékben fordult elő, a legkevesebb pedig Zalában.
Az előttünk álló 4-5 napon összességében többfelé várható csapadék főként záporok, zivatarok formájában, számottevő, 10 mm-t meghaladó mennyiség azonban csak kevés helyen valószínű. Így az aszály mértéke hazánk nagy részén fokozódik vagy nem változik, enyhülésre csak foltokban van esély - írta a HungaroMet.