Lecsapott a vihar az országra: borsónyi jég esett - videók

Az ország számos pontjára megérkezett a várt zivatar. Volt olyan város, ahol jég is esett, szerencsére nem okozva nagyobb gondot. Zalaegerszegen intenzív zivatar csapott le borsónyi jéggel.

Kalocsán állt a víz a hirtelen lezúduló esőtől, ám ezt most nem sokan bánták.

Csesztregen is jéggel érkezett az eső.

Nyírturán annak örülnek, hogy ma legalább nem kell locsolni.