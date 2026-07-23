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repülőgép

22 óra repülés a bolygó túloldalára: indul minden idők leghosszabb repülése

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Különleges tesztrepüléssel készül a Qantas légitársaság a Sydney és London közötti közvetlen járatok elindítására. A leghosszabb repülőút nyolcezer kilométeren keresztül az Indiai-óceán felett vezet.
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A leghosszabb repülőút július 23-án indul Toulouse-ból Melbourne-be. A Qantas új Airbus A350-1000ULR gépe 22 óra alatt 17 ezer kilométert tesz meg. A fedélzeten még az utasok testhőjét is utánozzák.

A Qantas új Airbus A350-es gépe Toulouse-ból Melbourne-be repül. A leghosszabb repülőút során még az utasok súlyát és testhőjét is szimulálják., SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - MAY 12: A Qantas Airlines plane lands at San Francisco International Airport (SFO) in San Francisco, California, United States on May 12, 2026. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
A Qantas új Airbus A350-es gépe Toulouse-ból Melbourne-be repül. A leghosszabb repülőút során még az utasok súlyát és testhőjét is szimulálják. (A Qantas egyik repülőgépe látható, amint leszáll a San Franciscó-i nemzetközi repülőtéren.) Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Leghosszabb repülőút: 22 órán át a Qantas új óriásgépe

A Qantas leendő Airbus A350-1000ULR repülőgépe július 23-án indul a franciaországi Toulouse-ból az ausztrál Melbourne-be. A gép 22 óra alatt, leszállás nélkül teszi meg a 17 ezer kilométeres utat, és július 24-én érkezik meg Ausztráliába.

A repülőgép Olaszország, az Adriai-tenger, Albánia, Észak-Macedónia, Görögország, Törökország, Irak, Szaúd-Arábia és Omán felett halad át. Ezután egy nyolcezer kilométeres repülés következik az Indiai-óceán felett.

A Qantas Ausztrália nemzeti és Óceánia legnagyobb légitársasága, amely belföldi járatai mellett mind a hét kontinensre repül. Az 1920-ban alapított vállalat a világ egyik legrégebben működő légitársasága, közismert jelképe a repülő kenguru.

A fedélzeten nem lesznek utasok, jelenlétüket azonban mesterségesen szimulálják. Súlyuk befolyásolja a gép fogyasztását, hatótávolságát és repülési tulajdonságait, testhőjük pedig az utastér hőmérsékletét és a légkondicionáló működését.

A Sydney-London járatra készülnek

Az ülésekbe épített meleg vizes csövek az utasok hőkibocsátását utánozzák, miközben érzékelők és adatrögzítők vizsgálják az Airbus rendszereit. A Qantas 2027 elején veheti át a 12 megrendelt gép első példányait, amelyekkel Sydney és London között indítana nonstop járatokat – derül ki a Tudásmorzsák a repülésről című Facebook-oldal bejegyzéséből.

Újított a légitársaság, több helye lesz az utasoknak, mégsem drágul a jegy

Új üléselrendezést vezet be egy légitársaság, hogy kényelmesebbé tegye az utazást a turistaosztályon is. A United Airlines új megoldásával a repülőgép utasai nagyobb könyökteret kapnak anélkül, hogy drágább jegyet kellene vásárolniuk.

 

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