22 óra repülés a bolygó túloldalára: indul minden idők leghosszabb repülése

A leghosszabb repülőút július 23-án indul Toulouse-ból Melbourne-be. A Qantas új Airbus A350-1000ULR gépe 22 óra alatt 17 ezer kilométert tesz meg. A fedélzeten még az utasok testhőjét is utánozzák.

A Qantas új Airbus A350-es gépe Toulouse-ból Melbourne-be repül. A leghosszabb repülőút során még az utasok súlyát és testhőjét is szimulálják. (A Qantas egyik repülőgépe látható, amint leszáll a San Franciscó-i nemzetközi repülőtéren.) Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Leghosszabb repülőút: 22 órán át a Qantas új óriásgépe

A Qantas leendő Airbus A350-1000ULR repülőgépe július 23-án indul a franciaországi Toulouse-ból az ausztrál Melbourne-be. A gép 22 óra alatt, leszállás nélkül teszi meg a 17 ezer kilométeres utat, és július 24-én érkezik meg Ausztráliába.

A repülőgép Olaszország, az Adriai-tenger, Albánia, Észak-Macedónia, Görögország, Törökország, Irak, Szaúd-Arábia és Omán felett halad át. Ezután egy nyolcezer kilométeres repülés következik az Indiai-óceán felett.

A fedélzeten nem lesznek utasok, jelenlétüket azonban mesterségesen szimulálják. Súlyuk befolyásolja a gép fogyasztását, hatótávolságát és repülési tulajdonságait, testhőjük pedig az utastér hőmérsékletét és a légkondicionáló működését.

A Sydney-London járatra készülnek

Az ülésekbe épített meleg vizes csövek az utasok hőkibocsátását utánozzák, miközben érzékelők és adatrögzítők vizsgálják az Airbus rendszereit. A Qantas 2027 elején veheti át a 12 megrendelt gép első példányait, amelyekkel Sydney és London között indítana nonstop járatokat – derül ki a Tudásmorzsák a repülésről című Facebook-oldal bejegyzéséből.

Újított a légitársaság, több helye lesz az utasoknak, mégsem drágul a jegy

Új üléselrendezést vezet be egy légitársaság, hogy kényelmesebbé tegye az utazást a turistaosztályon is. A United Airlines új megoldásával a repülőgép utasai nagyobb könyökteret kapnak anélkül, hogy drágább jegyet kellene vásárolniuk.