22 óra repülés a bolygó túloldalára: indul minden idők leghosszabb repülése

A leghosszabb repülőút július 23-án indul Toulouse-ból Melbourne-be. A Qantas új Airbus A350-1000ULR gépe 22 óra alatt 17 ezer kilométert tesz meg. A fedélzeten még az utasok testhőjét is utánozzák.
Leghosszabb repülőút: 22 órán át a Qantas új óriásgépe
A Qantas leendő Airbus A350-1000ULR repülőgépe július 23-án indul a franciaországi Toulouse-ból az ausztrál Melbourne-be. A gép 22 óra alatt, leszállás nélkül teszi meg a 17 ezer kilométeres utat, és július 24-én érkezik meg Ausztráliába.
A repülőgép Olaszország, az Adriai-tenger, Albánia, Észak-Macedónia, Görögország, Törökország, Irak, Szaúd-Arábia és Omán felett halad át. Ezután egy nyolcezer kilométeres repülés következik az Indiai-óceán felett.
A fedélzeten nem lesznek utasok, jelenlétüket azonban mesterségesen szimulálják. Súlyuk befolyásolja a gép fogyasztását, hatótávolságát és repülési tulajdonságait, testhőjük pedig az utastér hőmérsékletét és a légkondicionáló működését.
A Sydney-London járatra készülnek
Az ülésekbe épített meleg vizes csövek az utasok hőkibocsátását utánozzák, miközben érzékelők és adatrögzítők vizsgálják az Airbus rendszereit. A Qantas 2027 elején veheti át a 12 megrendelt gép első példányait, amelyekkel Sydney és London között indítana nonstop járatokat – derül ki a Tudásmorzsák a repülésről című Facebook-oldal bejegyzéséből.
Újított a légitársaság, több helye lesz az utasoknak, mégsem drágul a jegy
Új üléselrendezést vezet be egy légitársaság, hogy kényelmesebbé tegye az utazást a turistaosztályon is. A United Airlines új megoldásával a repülőgép utasai nagyobb könyökteret kapnak anélkül, hogy drágább jegyet kellene vásárolniuk.
A Qantas Ausztrália nemzeti és Óceánia legnagyobb légitársasága, amely belföldi járatai mellett mind a hét kontinensre repül. Az 1920-ban alapított vállalat a világ egyik legrégebben működő légitársasága, közismert jelképe a repülő kenguru.