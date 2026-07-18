A Nemzet Művésze, Lehoczky Zsuzsa 90 éves lett

Lehoczky Zsuzsát szombat délután ünnepi fogadáson köszöntötték 90. születésnapja alkalmából a Budapesti Operettszínházban. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészt Kiss-B. Atilla főigazgató és a teátrum művészei ünnepelték.

Lehoczky Zsuzsát 90. születésnapján a Budapesti Operettszínház művészei és vezetése ünnepi fogadáson köszöntötte

Fotó: Janus Erika

Lehoczky Zsuzsa több mint hét évtizede a magyar színjátszás meghatározó alakja

A színművész 1936. július 18-án született Szegeden. Már gyermekkorában színpadra lépett: tizenegy évesen a Szegedi Nemzeti Színházban játszott William Shakespeare Szentivánéji álom című darabjában.

A jubileumi ünnepségen Lehoczky Zsuzsa több mint hét évtizedes pályafutása előtt tisztelegtek

Fotó: Janus Erika

Pályáját táncosként kezdte, majd 1962-ben szerződött az akkor még Fővárosi Operettszínházhoz, amelynek azóta is tagja. Fiatalon elsősorban szubrett szerepeivel vált ismertté, később azonban primadonnaként, drámai szerepekben, musicalekben, operettekben, filmekben és televíziós produkciókban is jelentős sikereket aratott.

A közönség többek között a Csókolj meg, Katám!, a My Fair Lady, A mosoly országa, a Csárdáskirálynő, a Mágnás Miska, a Lili bárónő és a Marica grófnő előadásaiban láthatta. Pályafutása során olyan legendás művészekkel dolgozott együtt, mint Honthy Hanna, Feleki Kamill, Latabár Kálmán vagy Rátonyi Róbert.

Művészi teljesítményét a legmagasabb szakmai elismerésekkel díjazták. Kétszer kapott Jászai Mari-díjat, 2004-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, emellett Érdemes és Kiváló művész címet, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét is átvehette.

2021-ben elsőként a zenés színházi műfaj képviselőjeként választották a Nemzet Színészévé. A Budapesti Operettszínház Raktárszínháza 2024 óta a Lehoczky Zsuzsa Kisszínház nevet viseli.

A jubileumhoz televíziós műsor is kapcsolódik

Lehoczky Zsuzsa aktív pályája 1947-től 2021-ig tartott. A Budapesti Operettszínház közönségétől 85. születésnapi gáláján búcsúzott el, ahol azt ígérte, hogy 90. születésnapján ismét visszatér. A jubileum alkalmából az M5 kulturális csatorna szombat este 22:55-től ismét műsorára tűzi a 85. születésnapi gálaműsort.