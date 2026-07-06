Nem véletlenül lett hűvösebb – kiderült, mi okozta a lehűlést

Érezhető lehűlés hozott frissebb időt Magyarországon. A HungaroMet tájékoztatása szerint északnyugati áramlással hűvösebb, egyben nedvesebb légtömeg érkezett, amely elsősorban a délelőtti órákban okozott felhősebb időt.

A lehűlés következtében a nappali csúcshőmérséklet országos átlaga az ilyenkor megszokottnál alacsonyabban alakult

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Jelentősebb csapadék ugyanakkor nem hullott. A meteorológiai szolgálat közlése szerint említésre méltó mennyiséget csak kevés helyen mértek, Csornán például 3 milliméter eső esett.

A hajnali minimum-hőmérséklet ezzel szemben az átlagosnál magasabban alakult: országos átlagban két fokkal haladta meg az ilyenkor jellemző értéket.

Mi okozta a lehűlést?

A HungaroMet szerint a változás hátterében az északnyugati áramlással érkező hűvösebb és nedvesebb légtömeg állt. Bár a nedvesebb levegő felhősebb időt eredményezett, számottevő csapadék az ország nagy részén nem alakult ki.