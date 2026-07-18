Akár 10 fokkal is hidegebb lehet – mutatjuk, mikor érkezik a markáns lehűlés

Szombaton még túlnyomóan napos idő várható a gomolyfelhők mellett. Záporok és zivatarok elsősorban a nyugati és az északkeleti országrészben fordulhatnak elő. A délutáni csúcshőmérséklet általában 30 és 37 fok között alakul, a nyugati, délnyugati határvidéken ennél néhány fokkal hűvösebb lehet. A lehűlés azonban csak a jövő hét elején várható – számolt be róla a HungaroMet.

A lehűlés előtt még többfelé 35 fok feletti hőség várható Magyarországon (képünk illusztráció)

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Lehűlés érkezik Magyarországra

A hét elején egy hidegfront hatására jelentősen mérséklődik a meleg. A front csapadékzónája ugyan gyorsan elvonul, mögötte azonban frissebb légtömeg áramlik az ország fölé.

Hétfőn már csak 25–31 fokos csúcshőmérséklet várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lesz, miközben elsősorban a déli és délnyugati tájakon helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak.

A hétvégi 35–37 fokos értékekhez képest helyenként akár 10 fokos hőmérséklet-visszaesés is bekövetkezhet.

A hét közepén is marad a mérsékeltebb idő

Kedden változóan felhős idő várható többórás napsütéssel. Helyenként eső, zápor, kisebb eséllyel zivatar is kialakulhat. A nappali felmelegedés 24 és 30 fok között alakul. Szerdán tovább folytatódik a mérsékeltebb időjárás. Hajnalban 7–17 fok, délután pedig 23–28 fok várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős marad.

Pénteken nyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet és a csapadék esélye, ugyanakkor az északias szél továbbra is többfelé élénk, helyenként erős maradhat. A délutáni hőmérséklet 22–28 fok között alakulhat.