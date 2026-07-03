Továbbfejlesztette a már meglévő hűségprogramját a Lidl: a korábbi Kupon Plus modult júliustól a Lidl Pontok pontgyűjtő rendszer váltotta fel, mialatt a kuponos kedvezmények továbbra is a program részét képezik. A cél az volt, hogy a vásárlók nagyobb szabadsággal dönthessenek arról, mikor és mire használják fel az összegyűjtött pontjaikat és az azokért elérhető kedvezményeket - írja a Világgazdaság.

Tisztázta a kuponok kérdését a Lidl / Fotó: Matt Cardy/Getty Images

Rugalmasabbá tette jutalmazási rendszerét a Lidl

A korábbi Kupon Plus rendszerben a vásárlók meghatározott költési összeghatárok elérésével különböző ajándékokat és extra kuponokat szerezhettek, azok a kuponok pedig, amelyeket még júniusban gyűjtöttek össze, az eredeti érvényességi idejükön belül továbbra is felhasználhatók. Így például egy június 30-án megszerzett sávos kupont a következő hét napban még be lehet váltani az üzletekben.

Azonban, júliustól 2-től már kizárólag Lidl Pontok járnak a vásárlások után. A rendszer egyszerű: minden megkezdett 100 forint elköltése után 1 Lidl Pontot kapnak a vásárlók.

A vállalat elsődleges célja a Lidl Pontok hűségprogram és a jutalomkatalógus kialakításakor az volt, hogy a korábbi Kupon Plus rendszerhez képest az új pontgyűjtő program sokkal nagyobb szabadságot és rugalmasságot biztosítson a vásárlóknak. Míg a korábbi Kupon Plusban havonta újrainduló, fix összeghatárokhoz kötött, előre kijelölt ajándékokat kaphattak a felhasználók, addig a Lidl Pontok szakít ezzel a kötött mechanizmussal. Az új jutalomkatalógus több mint 250 ajánlatot tartalmaz, ennek hála a vásárlók széles termékkínálatból válogathatnak. Emellett továbbra is elérhetők azok a számlavégi kuponok, amelyek a vásárlás végösszegéből biztosítanak kedvezményt, és amelyek szintén pontokért válthatók be.

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