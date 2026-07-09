Klíma nélkül is hűvösebb lehet a lakás, ezt a filléres megoldást kínálja a Lidl

Az NLC cikke szerint július 9-től új szezonális termék jelenik meg a Lidl kínálatában: a Parkside ablakfólia, amely 2999 forintos áron lesz elérhető.

Remek alternatívával áll elő a Lidl a hőhullám miatt.

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Nagy dobásra készül a Lidl

A lap azt írja, hogy a körülbelül 75 × 220 centiméteres fólia méretre vágható, így többféle ablakra is könnyen felhelyezhető. A vásárlók két változat közül választhatnak: tükrös napvédő és sötétítő fólia, valamint átlátszó UV védő fólia is kapható lesz.

Az NLC szerint a gyártó azt állítja, hogy mindkét típus az UV sugárzás mintegy 99 százalékát kiszűri.

A tükrös változat mérsékelheti a közvetlen napsugárzást és nappal nagyobb belátás elleni védelmet nyújthat, míg az átlátszó kivitel úgy biztosít UV védelmet, hogy közben alig változtatja meg az üveg átlátszóságát.

A portál arra is felhívja a figyelmet, hogy az UV sugárzás az ablakokon keresztül is károsíthatja a bútorokat, a padlót, a függönyöket és más lakástextileket, ezért a fólia ezek kifakulását is lassíthatja, miközben kellemesebb hőérzetet biztosíthat a napsütötte helyiségekben.

A felhelyezés előtt érdemes alaposan megtisztítani az üvegfelületet, a fóliát pedig a belső oldalra kell felragasztani. Az NLC szerint a gyártó azt is kiemeli, hogy a termék később nyom nélkül eltávolítható, tisztításához pedig puha kendő és kímélő tisztítószer használata ajánlott. A buborékmentes felhelyezés érdekében célszerű reggel vagy késő délután dolgozni, amikor az üveg még nem forrósodott fel.