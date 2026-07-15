Vészhelyzet a Liszt Ferenc repülőtéren: újra kellett éleszteni egy utast

Az Indexnek egy olvasó arról számolt be, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy utas rosszul lett, akit a helyszínen újraélesztettek. A szemtanú szerint közben az emeleti területekről is leküldték az embereket, mivel megszólalt a tűzriasztó.
Két rendkívüli esemény a Liszt Ferenc repülőtéren
A Budapest Airport az Index megkeresésére megerősítette, hogy valóban két rendkívüli esemény történt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azok egymástól teljesen függetlenek voltak.
A tájékoztatás szerint 16:51-kor tűzjelzés érkezett a terminálépület alagsori szintjéről.
A helyszíni ellenőrzés során azonban kiderült, hogy téves riasztás történt, amely nem jelentett veszélyt, és a repülőtér működését sem befolyásolta.
Ezzel csaknem egy időben egy 46 éves férfi utas lett rosszul a 2-es terminál SkyCourt épületében. A repülőtér egészségügyi szolgálata azonnal megkezdte az ellátását, majd az Országos Mentőszolgálat munkatársai folytatták a beavatkozást.
Az Index információi szerint a férfit sikeresen újraélesztették, állapotát stabilizálták, majd stabil állapotban szállították kórházba.