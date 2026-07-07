Fontos régészeti leletre bukkantak az M1-es autópálya közelében

Az M1-es autópálya mentén zajló beruházáshoz kapcsolódó régészeti feltárás során egy csaknem teljes épségben megmaradt lócsontváz és egy kiterjedt római kori település maradványai kerültek elő Komárom-Esztergom vármegyében.

Az M1-es autópálya közelében zajló beruházás régészeti feltárásán római kori leletek mellett egy különleges lócsontváz is napvilágra került (képünk illusztráció)

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A mintegy nyolcezer négyzetméteres ásatásról Győri-Porszász Anna, a tatai Kuny Domokos Múzeum régésze beszélt a Kemmának. Elmondta, hogy az autópálya-fejlesztéshez kapcsolódó depóhelyek kialakítása előtt régészeti megfigyelést végeztek a területen, amelynek során egy korábban már ismert római kori lelőhely újabb részeit azonosították. A beruházás miatt a veszélyeztetett objektumok teljes feltárása vált szükségessé.

A lócsontváz kiemelt jelentőségű lelet

A feltárás egyik legkülönlegesebb lelete egy szinte teljes épségben megmaradt lócsontváz, amely anatómiai rendben, érintetlen állapotban feküdt a földben. A szakemberek szerint az ilyen állapotban fennmaradt leletek tudományos szempontból is kiemelkedő jelentőségűek.

A feltárás eredményei alapján egy hosszú időn keresztül használt település képe rajzolódik ki. A lelőhelyet az időszámítás szerinti 1–5. század között lakták, és a leletek arra utalnak, hogy jelentős gazdasági tevékenység zajlott itt.

A Kuny Domokos Múzeum régészei az elmúlt időszakban több más jelentős lelőhelyen is dolgoztak. Egyebek mellett Ács határában őskori és Árpád-kori településrészeket, Tatán a vár területén régészeti emlékeket, Dadon egy avarkori temetőt tártak fel. Bicske közelében római kori és Árpád-kori településrészletek, valamint három római kori gyermektemetkezés is előkerült.