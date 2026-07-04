Tragédia Somogysárdon: ráesett a ló, meghalt a 20 éves nő

Életét vesztette az a 20 éves nő, aki pénteken szenvedett súlyos lovasbalesetet egy somogysárdi lovardában.
Pénteken súlyos lovasbaleset történt egy somogysárdi lovardában. A Sonline információi szerint egy 20 éves nő szenvedett olyan súlyos sérüléseket, hogy mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.
Meghalt a somogysárdi lovasbaleset 20 éves sérültje
A közösségi médiában időközben megjelentek olyan bejegyzések, amelyek a fiatal nő emlékére szervezett virrasztásról szólnak.
A portál szerint a fiatal lovas péntek este a kórházban életét vesztette.
A tragédia kapcsán őszinte részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak és a gyászolóknak!
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