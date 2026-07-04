Tragédia Somogysárdon: ráesett a ló, meghalt a 20 éves nő

Pénteken súlyos lovasbaleset történt egy somogysárdi lovardában. A Sonline információi szerint egy 20 éves nő szenvedett olyan súlyos sérüléseket, hogy mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.

Meghalt a somogysárdi lovasbaleset 20 éves sérültje Fotó: Shutterstock

Meghalt a somogysárdi lovasbaleset 20 éves sérültje

A közösségi médiában időközben megjelentek olyan bejegyzések, amelyek a fiatal nő emlékére szervezett virrasztásról szólnak.

A portál szerint a fiatal lovas péntek este a kórházban életét vesztette.

A tragédia kapcsán őszinte részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak és a gyászolóknak!