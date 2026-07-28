Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
szigetszentmiklós

Teljes útlezárás az M0-son, kamion ütközött teherautóval - fotók

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Teljes szélességében lezárták az M0-s autópálya Csepel felé vezető oldalát. Az M0 20-as kilométerszelvényénél egy kamion és egy teherautó ütközött össze Szigetszentmiklós térségében. A baleset miatt jelentős torlódás alakult ki, a forgalmat elterelik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szigetszentmiklósútlezárásautópályabalesetm0

Útlezárás van az M0-son egy súlyos közlekedési baleset miatt. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az érintett szakaszt lezárták, az autósok az M51-es autóútnál tudnak letérni – számolt be a Police.hu

Baleset történt Szigetszentmiklósnál az M0-s autópályán. Az érintett területen teljes útlezárás miatt az autósokat az M51-es felé terelik, torlódásra kell számítani.
Baleset történt Szigetszentmiklósnál az M0-s autópályán. Az érintett területen teljes útlezárás miatt az autósokat az M51-es felé terelik, torlódásra kell számítani. (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Teljes útlezárás az M0-s autóúton

Kamion és teherautó ütközött össze július 28-án délután az M0-s autóút Csepel felé vezető oldalán, Szigetszentmiklós térségében. A baleset a 20-as kilométerszelvénynél történt.

A rendőrök a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A közlekedők az M51-es autóútnál, a 23-as kilométerszelvénynél tudnak letérni, majd a 19-es kilométerszelvénynél, a Csepeli pihenőhelynél térhetnek vissza az M0-s autóútra.

Figyelem! Forgalomkorlátozás várható kedden és szerdán az M0-s autóúton

A lezárás miatt jelentős torlódás alakult ki. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak másik útvonalat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!