Teljes útlezárás az M0-son, kamion ütközött teherautóval - fotók

Útlezárás van az M0-son egy súlyos közlekedési baleset miatt. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az érintett szakaszt lezárták, az autósok az M51-es autóútnál tudnak letérni – számolt be a Police.hu

Baleset történt Szigetszentmiklósnál az M0-s autópályán. Az érintett területen teljes útlezárás miatt az autósokat az M51-es felé terelik, torlódásra kell számítani. (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Teljes útlezárás az M0-s autóúton

Kamion és teherautó ütközött össze július 28-án délután az M0-s autóút Csepel felé vezető oldalán, Szigetszentmiklós térségében. A baleset a 20-as kilométerszelvénynél történt.

A rendőrök a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A közlekedők az M51-es autóútnál, a 23-as kilométerszelvénynél tudnak letérni, majd a 19-es kilométerszelvénynél, a Csepeli pihenőhelynél térhetnek vissza az M0-s autóútra.

A lezárás miatt jelentős torlódás alakult ki. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak másik útvonalat.