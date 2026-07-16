Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája közölte, hogy az új műsorrend részeként az M1 hétvégenként különböző filmes tematikákkal jelentkezik. Az első hétvégén a nemzetközileg is elismert magyar női rendezők munkássága kerül középpontba.

M1: új műsorstruktúrával térnek vissza a magyar filmek és sorozatok

Fotó: Picasa / VinceB

Szombaton Enyedi Ildikó filmjeit láthatják a nézők, köztük a Cannes-ban Arany Kamera-díjjal elismert Az én XX. századom, valamint a Simon mágus című alkotást. Vasárnap Mészáros Márta életműve előtt tiszteleg a csatorna, aki első magyar női rendezőként nyerte el a Berlinale fődíját. Ezen az estén a Holdudvar és az Aurora Borealis című filmeket vetítik.

A következő hétvégén Tímár Péter közönségkedvenc alkotásai kerülnek műsorra, köztük a Moziklip, a Csapd le csacsi! és az Egészséges erotika. Emellett Szabó István Oscar-díjas rendező munkásságából is válogatnak, többek között az Apa – Egy hit naplója és a Redl ezredes című filmekkel.

Magyar sorozatok térnek vissza a hétköznap esti műsorsávba

Augusztus első hétvégéjén Oscar-díjas és Oscar-jelölt magyar filmekből készül válogatás, amelyben többek között A légy, a Mindenki, a Jób lázadása és a Mephisto is szerepel. Ezt követően Jókai Mór műveinek filmes feldolgozásait mutatják be, köztük a Szegény gazdagok és a Gazdag szegények című alkotásokat.

Az M1 a magyar filmművészet mellett a hazai színház- és filmművészet legendái előtt is tiszteleg. A következő tematikus hétvégén Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva emlékezetes szerepei kerülnek képernyőre olyan filmekkel, mint a Szindbád, a Hideg napok, a Fotó Háber és a Tanulmány a nőkről.

A hétköznap esti főműsoridőben is változás érkezik: hétfőnként a Linda, kedden az Angyalbőrben, szerdán a Família Kft., csütörtökön a Kisváros, pénteken pedig a Patika epizódjai lesznek láthatók.

A péntek esti műsorsávban emellett magyar könnyűzenei előadók koncertfelvételeit is bemutatják, többek között Zorán, az Omega, a Hungária és az Illés együttes fellépéseit.

Az M1 részletes műsorkínálata a Médiaklikk felületén érhető el.