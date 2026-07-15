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m3 autópálya

Videón, ahogy teljes terjedelmében lángol egy kamion az M3-ason

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Teljes terjedelmében lángolt egy papírgranulátumot szállító kamion az autópálya 32-es kilométerénél. Az M3-as mellett készült videón jól látható a hatalmas tűz, miközben a jármű darabjai a szemközti útpályára is átrepültek.
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Hatalmas lángokkal égett egy kamion az M3-as autópályán, a tűzről pedig videó is készült. A járműben két ember utazott, a forgalmat is érintő tüzet gödöllői, hatvani és váci tűzoltók oltották el.

Lángokban áll egy kamion az M3-as autópályán
Lángokban áll egy kamion az M3-as autópályán (Frrás: képkivágás/TikTok

Videón, ahogy lángol egy kamion az M3-as autópályán

Teljes terjedelmében kigyulladt egy papírgranulátumot szállító kamion az M3-as autópálya 32-es kilométerénél. A járműben két ember utazott, őket a tűzoltók mentették ki. A lángokat gödöllői, hatvani és váci egységek három vízsugárral fékezték meg. A kamion egyes darabjai a Budapest felé vezető oldalra is átrepültek. Az esetről videó is készült, amelyen jól látható, ahogy a kamion hatalmas lángokkal ég az autópályán – további részletek a HEOL oldalán.

@tintr.elemr

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10 ember sérült meg, amikor a kisteherautó leszorította a csuklós buszt – videó

Július 10-én reggel 7:23-kor a moszkvai Nyizshegorodszkaja utcában haladt egy csuklós busz a számára kijelölt sávban, amikor a külső sávban haladó Gazella kisteherautó sofőrje hirtelen ráhúzta a kormányt. Az autóbusz vezetője megpróbálta elkerülni az ütközést, de nem volt helye arra. A padkára felugrató jármű aztán egy óriásplakát tartóoszlopának ütközött, ledöntve azt.

 

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