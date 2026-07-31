Mélyponton a magyar folyók vízállása: a Duna és a Tisza is vészesen apad - galéria

Rendkívüli helyzet alakult ki július végére a magyarországi folyókon. A HungaroMet és a vízügyi szolgálat adatai szerint a Duna magyarországi szakaszán nagyon alacsony vízállásokat mérnek, miközben a folyó több helyen tovább apad.
Budapestnél péntek délelőtt mindössze 19 centiméteren állt a Duna, és az előrejelzések szerint az apadásnak még nincs vége. A számítások alapján a fővárosnál akár 0 centiméter alá is kerülhet a vízmérce értéke. Fontos ugyanakkor, hogy a vízmércén mért 0 centiméter nem azt jelenti, hogy kiszáradt a folyó: ez egy meghatározott viszonyítási szint.
Paksnál már mínusz 123 centimétert mértek
Még látványosabb a helyzet a Duna délebbi szakaszán. Paksnál július 31-én délelőtt mínusz 123 centiméteres vízállást mértek. Az előrejelzések alapján itt akár fél méterrel is megdőlhet a korábbi negatív rekord.
A Duna apadása már az elmúlt napokban is látványos volt. Július 28-án Budapestnél 28, Bajánál pedig mindössze 14 centimétert mutatott a vízmérce. A folyó visszahúzódásával több helyen hatalmas kavicsos és homokos területek kerültek szárazra.
Nagymarosnál már munkagépet is a mederbe kellett vezényelni: az alacsony vízállás miatt kotrással próbálják biztosítani, hogy a hajók továbbra is használhassák a kikötőt.
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A Tisza is rendkívül alacsony
Nem csak a Dunán kritikus a helyzet. A Tisza szabad folyású szakaszain szintén nagyon alacsony vízállásokat mérnek. A Magyar Hidrológiai Előrejelző Szolgálat szerint a Kisköre és Szolnok közötti szakaszon több helyen a valaha észlelt minimumok alá kerülhet a folyó vízszintje.
Szolnoknál július utolsó napjaiban mínusz 300 centiméter körüli értékeket jeleztek a vízügyi adatok. Szeged térségében valamivel kedvezőbb a helyzet, ám szakemberek szerint ott is szokatlanul alacsony a Tisza vízállása.
Egyre több minden kerül elő a Dunából
Az extrém alacsony vízállásnak különös következménye is van: olyan területek válnak járhatóvá a Duna medrében, amelyeket normális körülmények között víz borít. Emiatt régészeti leletek is előkerülhetnek.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki régészeti tárgyra bukkan a kiszáradt mederben, ne vigye magával. A lelet helyét érdemes lefotózni és GPS-koordinátával együtt jelezni az illetékes intézménynek. A folyómederben világháborús robbanóeszközök is előkerülhetnek, amelyekhez különösen veszélyes hozzányúlni.
Nem egyszerűen látványos jelenségről van szó
Az alacsony vízállás gazdasági problémákat is okozhat. A Duna nemzetközi szinten kiemelkedően fontos szállítási útvonal, ezért ha tovább csökken a vízmélység, a teherhajók csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, egyes szakaszokon pedig a hajózás még nehezebbé válhat.
A július végi helyzet alapján ráadásul gyors javulásra egyelőre nem lehet számítani. A vízügyi előrejelzések szerint a Duna magyarországi szakaszán továbbra is nagyon alacsony vízállások jellemzőek, a Tisza több szakaszán pedig ugyancsak történelmi mélységek közelében jár a vízszint.