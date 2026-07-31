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tisza

Mélyponton a magyar folyók vízállása: a Duna és a Tisza is vészesen apad - galéria

1 órája
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Egyre aggasztóbb képet mutatnak Magyarország folyói. A tartós szárazság hatására rendkívül alacsony vízállás alakult ki a Dunán és a Tiszán is, egyes szakaszokon pedig a vízszint a valaha mért legalacsonyabb értékek közelében, illetve azok alatt jár. A Dunán homokpadok és korábban vízzel borított mederrészek kerültek felszínre, miközben az alacsony vízállás már a hajózást is nehezíti.
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tiszaalacsony vízállásduna

Rendkívüli helyzet alakult ki július végére a magyarországi folyókon. A HungaroMet és a vízügyi szolgálat adatai szerint a Duna magyarországi szakaszán nagyon alacsony vízállásokat mérnek, miközben a folyó több helyen tovább apad.

A Duna Paksnál
A Duna Paksnál - Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Budapestnél péntek délelőtt mindössze 19 centiméteren állt a Duna, és az előrejelzések szerint az apadásnak még nincs vége. A számítások alapján a fővárosnál akár 0 centiméter alá is kerülhet a vízmérce értéke. Fontos ugyanakkor, hogy a vízmércén mért 0 centiméter nem azt jelenti, hogy kiszáradt a folyó: ez egy meghatározott viszonyítási szint.

Paksnál már mínusz 123 centimétert mértek

Még látványosabb a helyzet a Duna délebbi szakaszán. Paksnál július 31-én délelőtt mínusz 123 centiméteres vízállást mértek. Az előrejelzések alapján itt akár fél méterrel is megdőlhet a korábbi negatív rekord.

A Duna apadása már az elmúlt napokban is látványos volt. Július 28-án Budapestnél 28, Bajánál pedig mindössze 14 centimétert mutatott a vízmérce. A folyó visszahúzódásával több helyen hatalmas kavicsos és homokos területek kerültek szárazra.

Nagymarosnál már munkagépet is a mederbe kellett vezényelni: az alacsony vízállás miatt kotrással próbálják biztosítani, hogy a hajók továbbra is használhassák a kikötőt.

Nézd meg képgalériánkat:

Szilas-patak
Szilas-patak
20260717 Paks_Duna_ Vízállás Rekord alacsony a Duna Paksnál Fotó: Mártonfai Dénes MD Tolnai Népújság Képen: MVM Paksi Atomerőmű
20260717 Paks_Duna_ Vízállás Rekord alacsony a Duna Paksnál Fotó: Mártonfai Dénes MD Tolnai Népújság Képen: MVM Paksi Atomerőmű
20260717 Paks_Duna_ Vízállás Rekord alacsony a Duna Paksnál Fotó: Mártonfai Dénes MD Tolnai Népújság Képen: MVM Paksi Atomerőmű
20260717 Paks_Duna_ Vízállás Rekord alacsony a Duna Paksnál Fotó: Mártonfai Dénes MD Tolnai Népújság Képen: A paksi csónak kikötő és környéke
20260720 Paks Duna_Rekord alacsaon a Duna Paksnál_Fotó: Mártonfai Dénes MD Tolnai Népújság
20260720 Paks Duna_Rekord alacsaon a Duna Paksnál_Fotó: Mártonfai Dénes MD Tolnai Népújság
Baja, Sugovica folyó
20260729 Szolnok A negatív csúcson álló Tiszából jól látszanak a régi török kori fahíd maradványai. Fotó: Mészáros János Új Néplap
20260729 Szolnok A negatív csúcson álló Tiszából jól látszanak a régi török kori fahíd maradványai. Fotó: Mészáros János Új Néplap
20260729 Szolnok A negatív csúcson álló Tiszából jól látszanak a régi török kori fahíd maradványai. Fotó: Mészáros János Új Néplap
Galéria: Mélyponton a magyarországi folyók vízállása
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Budapest, Duna folyó

 

A Tisza is rendkívül alacsony

Nem csak a Dunán kritikus a helyzet. A Tisza szabad folyású szakaszain szintén nagyon alacsony vízállásokat mérnek. A Magyar Hidrológiai Előrejelző Szolgálat szerint a Kisköre és Szolnok közötti szakaszon több helyen a valaha észlelt minimumok alá kerülhet a folyó vízszintje.

Szolnoknál július utolsó napjaiban mínusz 300 centiméter körüli értékeket jeleztek a vízügyi adatok. Szeged térségében valamivel kedvezőbb a helyzet, ám szakemberek szerint ott is szokatlanul alacsony a Tisza vízállása.

Egyre több minden kerül elő a Dunából

Az extrém alacsony vízállásnak különös következménye is van: olyan területek válnak járhatóvá a Duna medrében, amelyeket normális körülmények között víz borít. Emiatt régészeti leletek is előkerülhetnek.

duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
Galéria: Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából
Fotó: Karcag Televízió, mhzrinyi.hu, Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság, Slivo Pole Municipality
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Ősi mamutmaradványok kerültek elő a Duna bulgáriai szakaszán, Rjahovo falu közelében a rekoralacsony vízállás miatt. Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat csontjait egy helyi lakos fedezte fel.

 

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki régészeti tárgyra bukkan a kiszáradt mederben, ne vigye magával. A lelet helyét érdemes lefotózni és GPS-koordinátával együtt jelezni az illetékes intézménynek. A folyómederben világháborús robbanóeszközök is előkerülhetnek, amelyekhez különösen veszélyes hozzányúlni.

Nem egyszerűen látványos jelenségről van szó

Az alacsony vízállás gazdasági problémákat is okozhat. A Duna nemzetközi szinten kiemelkedően fontos szállítási útvonal, ezért ha tovább csökken a vízmélység, a teherhajók csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, egyes szakaszokon pedig a hajózás még nehezebbé válhat.

 

A július végi helyzet alapján ráadásul gyors javulásra egyelőre nem lehet számítani. A vízügyi előrejelzések szerint a Duna magyarországi szakaszán továbbra is nagyon alacsony vízállások jellemzőek, a Tisza több szakaszán pedig ugyancsak történelmi mélységek közelében jár a vízszint.

 

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