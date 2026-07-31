Mélyponton a magyar folyók vízállása: a Duna és a Tisza is vészesen apad - galéria

Rendkívüli helyzet alakult ki július végére a magyarországi folyókon. A HungaroMet és a vízügyi szolgálat adatai szerint a Duna magyarországi szakaszán nagyon alacsony vízállásokat mérnek, miközben a folyó több helyen tovább apad.

A Duna Paksnál - Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Budapestnél péntek délelőtt mindössze 19 centiméteren állt a Duna, és az előrejelzések szerint az apadásnak még nincs vége. A számítások alapján a fővárosnál akár 0 centiméter alá is kerülhet a vízmérce értéke. Fontos ugyanakkor, hogy a vízmércén mért 0 centiméter nem azt jelenti, hogy kiszáradt a folyó: ez egy meghatározott viszonyítási szint.

Paksnál már mínusz 123 centimétert mértek

Még látványosabb a helyzet a Duna délebbi szakaszán. Paksnál július 31-én délelőtt mínusz 123 centiméteres vízállást mértek. Az előrejelzések alapján itt akár fél méterrel is megdőlhet a korábbi negatív rekord.

A Duna apadása már az elmúlt napokban is látványos volt. Július 28-án Budapestnél 28, Bajánál pedig mindössze 14 centimétert mutatott a vízmérce. A folyó visszahúzódásával több helyen hatalmas kavicsos és homokos területek kerültek szárazra.

Nagymarosnál már munkagépet is a mederbe kellett vezényelni: az alacsony vízállás miatt kotrással próbálják biztosítani, hogy a hajók továbbra is használhassák a kikötőt.

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