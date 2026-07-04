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Gripen

Rendkívüli riasztás: kínai utasszállító miatt szálltak fel a magyar Gripenek

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Magyar Gripeneket riasztottak szombat kora délután a román–magyar határ térségébe.
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GripenRiasztásRuszin-Szendi RomuluszNATOrepülő

Kínai utasszállító gép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelem repülőgépeit - közölte a honvédelmi miniszter szombaton kora délután a Facebook-oldalán. Magyar Gripenek jelenlétére volt szükség. 

Rendkívüli riasztás: kínai utasszállító miatt szálltak fel a magyar Gripenek
Rendkívüli riasztás: kínai utasszállító miatt szálltak fel a magyar Gripenek Fotó: FREDERIC MOREAU / Hans Lucas

Rendkívüli riasztás: kínai utasszállító miatt szálltak fel a magyar Gripenek

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy 13 óra 42 perckor rendelték el a NATO QRA(I) készenléti géppárjának riasztását, mert egy Hongkong és London között közlekedő, A350-es típusú, kínai felségjelű repülőgép - még a román légtérben tartózkodva - nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással.

A magyar készültség 13 óra 51 perckor felszállt, és a magyar határnál vizuálisan figyelmeztette a kínai repülőgépet, amely ezt követően felvette a kapcsolatot a légi irányítással. Ezután a készenléti repülőgép visszatért a kecskeméti bázisára - tette hozzá a honvédelmi tárca vezetője.

 

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