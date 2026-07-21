Magyar Nagydíj: kombinált napijeggyel segítik a szurkolók kijutását a Hungaroringre

A Magyar Nagydíj idején a BKK és a MÁV-csoport együttműködésének köszönhetően új közlekedési lehetőség áll a szurkolók rendelkezésére: az F1 Hungaroring kombinált napijegy egyetlen termékben biztosít utazást Budapest és a Hungaroring térsége között, valamint a fővárosi és Pest vármegyei közösségi közlekedési hálózatokon.

Magyar Nagydíj: új kombinált napijeggyel könnyebb lesz kijutni a Hungaroringre Fotó: Hasan Bratic/Defodi Images

A 3749 forintos jegy már megvásárolható a BKK és a MÁV-csoport értékesítési pontjain, valamint a MÁVPlusz alkalmazásban is. A kezdeményezés célja, hogy a versenyhétvégén minél többen válasszák a közösségi közlekedést, így csökkenjen a Hungaroring környékének közúti terhelése.

Sűrűbb HÉV-járatokkal készülnek a versenyhétvégére

A 2026. július 24. és 26. között megrendezett Formula 1 hétvégén jelentős forgalomra számítanak a Hungaroring környékén, ezért a BKK és a MÁV-csoport gyors, kiszámítható és fenntartható alternatívát kínál a helyszín megközelítésére.

A versenypálya Budapestről az Örs vezér teréről induló H8-as HÉV-vel érhető el, Kerepes állomástól pedig közvetlen szurkolói buszjáratok szállítják tovább a látogatókat a Hungaroringhez.

A versenyhétvége alatt a H8-as HÉV megnövelt kapacitással és a megszokottnál sűrűbb követéssel közlekedik majd. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint összesen 732 HÉV-járat segíti a szurkolók utazását, ami több mint 30 százalékkal haladja meg a szokásos menetrendi kínálatot.

A közlekedési társaságok szerint a Magyar Nagydíj közlekedés szempontjából is kiemelt időszak, ezért fontos, hogy a látogatók előre tervezzék meg útjukat, és lehetőség szerint a közösségi közlekedést válasszák.

Így használható az F1 Hungaroring kombinált napijegy

Az F1 Hungaroring kombinált napijegy ára 3749 forint, és 24 órán keresztül korlátlan utazási lehetőséget biztosít. A jegy érvényes a BKK járatain – a 100E reptéri busz és a nosztalgiajáratok kivételével –, valamint Budapesten és Pest vármegyében a helyközi közlekedési járatokon is.

A jeggyel kizárólag másodosztályú, nem helyjegyköteles vonatok vehetők igénybe. A termék 2026. július 20. és 26. között vásárolható meg, az utasok pedig maguk választhatják ki a kezdőérvényességet.

A jegy legkorábban 2026. július 24-én 0 órakor, legkésőbb pedig július 26-án 23:59-kor kezdhető meg. Az F1 Hungaroring kombinált napijegy megvásárolható a BKK automatáiban, jegypénztáraiban és ügyfélközpontjaiban, továbbá a MÁV-csoport értékesítési felületein és a MÁVPlusz alkalmazásban.