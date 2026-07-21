Magyar Nagydíj: kombinált napijeggyel segítik a szurkolók kijutását a Hungaroringre

A Magyar Nagydíj idején a BKK és a MÁV-csoport együttműködésének köszönhetően új közlekedési lehetőség áll a szurkolók rendelkezésére: az F1 Hungaroring kombinált napijegy egyetlen termékben biztosít utazást Budapest és a Hungaroring térsége között, valamint a fővárosi és Pest vármegyei közösségi közlekedési hálózatokon.
A 3749 forintos jegy már megvásárolható a BKK és a MÁV-csoport értékesítési pontjain, valamint a MÁVPlusz alkalmazásban is. A kezdeményezés célja, hogy a versenyhétvégén minél többen válasszák a közösségi közlekedést, így csökkenjen a Hungaroring környékének közúti terhelése.
Sűrűbb HÉV-járatokkal készülnek a versenyhétvégére
A 2026. július 24. és 26. között megrendezett Formula 1 hétvégén jelentős forgalomra számítanak a Hungaroring környékén, ezért a BKK és a MÁV-csoport gyors, kiszámítható és fenntartható alternatívát kínál a helyszín megközelítésére.
A versenypálya Budapestről az Örs vezér teréről induló H8-as HÉV-vel érhető el, Kerepes állomástól pedig közvetlen szurkolói buszjáratok szállítják tovább a látogatókat a Hungaroringhez.
A versenyhétvége alatt a H8-as HÉV megnövelt kapacitással és a megszokottnál sűrűbb követéssel közlekedik majd. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint összesen 732 HÉV-járat segíti a szurkolók utazását, ami több mint 30 százalékkal haladja meg a szokásos menetrendi kínálatot.
A közlekedési társaságok szerint a Magyar Nagydíj közlekedés szempontjából is kiemelt időszak, ezért fontos, hogy a látogatók előre tervezzék meg útjukat, és lehetőség szerint a közösségi közlekedést válasszák.
Így használható az F1 Hungaroring kombinált napijegy
Az F1 Hungaroring kombinált napijegy ára 3749 forint, és 24 órán keresztül korlátlan utazási lehetőséget biztosít. A jegy érvényes a BKK járatain – a 100E reptéri busz és a nosztalgiajáratok kivételével –, valamint Budapesten és Pest vármegyében a helyközi közlekedési járatokon is.
A jeggyel kizárólag másodosztályú, nem helyjegyköteles vonatok vehetők igénybe. A termék 2026. július 20. és 26. között vásárolható meg, az utasok pedig maguk választhatják ki a kezdőérvényességet.
A jegy legkorábban 2026. július 24-én 0 órakor, legkésőbb pedig július 26-án 23:59-kor kezdhető meg. Az F1 Hungaroring kombinált napijegy megvásárolható a BKK automatáiban, jegypénztáraiban és ügyfélközpontjaiban, továbbá a MÁV-csoport értékesítési felületein és a MÁVPlusz alkalmazásban.
A verseny időszakában a Szilasliget HÉV-állomáson mobiljegy-értékesítési pont is működik.
Fontos, hogy a Formula 1 AWS Magyar Nagydíjra váltott belépő önmagában csak a Kerepes és a Hungaroring, valamint a Hungaroring és Gödöllő között közlekedő szurkolói buszok használatára jogosít.
A HÉV-en, a vasúti és helyközi járatokon, illetve a BKK járművein történő utazáshoz külön jegy vagy bérlet szükséges, amelyre a kombinált napijegy kínál egyszerű megoldást.
Könnyebb lesz a hazajutás is a Hungaroringről
A verseny után a szurkolói buszok a Hungaroring 3-as kapujától Gödöllő vasútállomásra közlekednek, ahonnan sűrű vasúti kapcsolatok segítik a Budapest felé tartó utasokat.
Gödöllőről elsősorban a MÁV-csoport korszerű vasúti motorvonatai biztosítanak gyors eljutást a fővárosba. A Keleti pályaudvar irányába az IR85-ös Mátra és az IR87-es Agria InterRégió vonatok, valamint az S80-as személyvonatok vehetők igénybe.
Gödöllőről óránként négy vonat indul Budapest felé: minden óra 6, 16, 36 és 46 perckor. Az InterRégió járatokkal a Keleti pályaudvar körülbelül 29 perc alatt érhető el, míg az S80-as személyvonatokkal mintegy 39 perc az út.
A várhatóan legforgalmasabb időszakokban a MÁV-csoport emeletes KISS- és dupla FLIRT motorvonatokkal növeli a férőhelyek számát.
A távolabbról érkező szurkolók számára alternatívát jelenthet a Magyarország24 napijegy is, amely 4999 forintért egy napon keresztül korlátlan utazást biztosít a MÁV-csoport járatain, így vasúton, helyközi autóbuszokon és HÉV-en is használható.
Ez a jegy azonban a BKK járatain nem érvényes.
A BKK és a MÁV-csoport célja, hogy a Magyar Nagydíj idején a szurkolók egyszerűen, gyorsan és kényelmesen juthassanak el a Hungaroringre, miközben a környék közlekedése is kiszámíthatóbb marad.
Több lehetőség közül választhatnak a szurkolók
A Magyar Nagydíj idején a Hungaroring megközelítésére több közlekedési megoldás is elérhető. A H8-as HÉV megnövelt kapacitással, sűrűbb követéssel közlekedik, Kerepes állomástól pedig ingyenes szurkolói buszok viszik tovább a látogatókat a versenypályához.
Aki autóval érkezik, annak a Hungaroring körül kijelölt parkolóhelyek állnak rendelkezésére, emellett a versenyhétvégén taxi-, carsharing- és közvetlen városi buszjáratok is segítik a szurkolók utazását. A szervezők azt kérik, hogy mindenki előre tervezze meg az útját, ezzel elkerülhető a torlódás és gördülékenyebbé válhat a kijutás.