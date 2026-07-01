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Magyar Péter felmenti Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét

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Magyar Péter Facebook-oldalán, egy rövid üzenetben írta meg, hogy újabb állami vezetőt meneszt.
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nemzeti média - és hírközlési hatóságkoltay andrásvezetőbejelentés

Javaslatomra a mai nappal felmentésre kerül dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke - írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülése, 2026.06.29. Magyar Péter, MagyarPéter
Fotó: Hatlaczki Balázs

Koltay András jogász, egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora. Korábban, 2018 és 2021 között az egyetem rektora volt, ezt követően, 2021 decemberétől a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a Médiatanács elnökeként dolgozott. Fő kutatási területei a szólásszabadság, a médiajog és a személyiségi jogok.

 

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