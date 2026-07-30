Magyar Péter: Vasárnaptól újraindulhat a Dunamenti Erőmű leállt blokkja

Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy jó hír érkezett a százhalombattai Dunamenti Erőműből: a korábban műszaki probléma miatt kiesett blokk várhatóan vasárnaptól ismét bekapcsolódhat az energiatermelésbe.

Magyar Péter: vasárnaptól újraindulhat a Dunamenti Erőmű egyik blokkja Fotó: Mediaworks

A miniszterelnök szerint az újrainduló egység 380 megawattos pluszkapacitást biztosíthat a rendkívüli energiahelyzetben.

Magyar Péter szerint minden kapacitásra szükség van

A Dunamenti Erőmű egyik blokkjának kiesése azért okozott komoly problémát, mert az ország energiaellátását több rendkívüli körülmény egyszerre nehezíti.

A Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt 44 év után először teljesen leáll. A kiesés mintegy 2000 megawattnyi termelést érint, miközben a hőség miatt jelentősen megemelkedett a villamosenergia-fogyasztás.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy bár az ország energiaellátása jelenleg biztosított, a következő napokban minden rendelkezésre álló erőművi kapacitásra szükség lehet. A kormányfő közlése szerint mozgósítják a hazai tartalékokat, biztosítják a szükséges importot, valamint a nagy energiafogyasztóktól is önkéntes fogyasztáscsökkentést kértek a kritikus időszakokban.

A Paksi Atomerőműből is várható tájékoztatás

Magyar Péter bejegyzésében jelezte, hogy a következő napokban további helyszínekről is beszámolnak az aktuális helyzetről.

A miniszterelnök várhatóan a MOL százhalombattai finomítójából, valamint a Paksi Atomerőműből is tájékoztatást ad majd.

A Dunamenti Erőmű kiesett blokkjának újraindítása fontos lépés lehet az energiaellátás stabilizálásában, hiszen a következő napokban minden visszatérő hazai termelőkapacitás jelentős szerepet kaphat.

Nem állt le a teljes Dunamenti Erőmű

Közleményében az erőmű is megerősítette: 2026. július 29-én a G3 blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek, a javítás folyamatban van, amely várhatóan néhány napot vesz igénybe. A szakemberek hétvégén is folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy a blokk legkésőbb vasárnap ismét zavartalanul termelje az áramot az ország számára.

Kiemelték: A műszaki esemény kizárólag a G3 blokkot érinti, nem a teljes Dunamenti Erőművet. A telephely további, jelenleg is működő egységei ez idő alatt is támogatják a magyar villamosenergia-rendszert: a G2 blokk 156 MW termelőkapacitást biztosít, az akkumulátoros energiatároló pedig 44 MW teljesítménnyel járul hozzá a rendszer szabályozásához és rugalmasságához.

„A meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3 blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik” – mondta Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű Zrt. vezérigazgatója.